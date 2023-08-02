Эрдоган пригласил Путина в Турцию

Реджеп Эрдоган ведет переговоры с Владимиром Путиным
Лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина приехать в Турцию. Эрдоган также отметил, что Анкара продолжит прикладывать усилия для возвращения России в зерновую сделку. Об этом сообщает канцелярия турецкого президента, передает РИА Новости. Переговоры между Путиным и Эрдоганом на данный момент продолжаются.
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