Путин высказался о смерти актрисы Мирошниченко Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко 03 августа 2023 в 21:04 Размер текста - 17 + Актриса Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко. Его комментарий опубликовали на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, актриса принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству. Он также добавил, что Мирошниченко отличалась талантом, внутренней культурой и достоинством, уважением к коллегам и зрителям, что принесло ей высочайшее профессиональное признание и народную любовь. Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца на 82-м году жизни. URA.RU рассказывало о том, где играла и чем жила народная артистка России и звезда советского кино. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко. Его комментарий опубликовали на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, актриса принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству. Он также добавил, что Мирошниченко отличалась талантом, внутренней культурой и достоинством, уважением к коллегам и зрителям, что принесло ей высочайшее профессиональное признание и народную любовь. Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца на 82-м году жизни. URA.RU рассказывало о том, где играла и чем жила народная артистка России и звезда советского кино. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям