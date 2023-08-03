Путин высказался о смерти актрисы Мирошниченко

Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Мирошниченко
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Актриса Мирошниченко принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, заявил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко. Его комментарий опубликовали на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, актриса принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству. Он также добавил, что Мирошниченко отличалась талантом, внутренней культурой и достоинством, уважением к коллегам и зрителям, что принесло ей высочайшее профессиональное признание и народную любовь.

Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца на 82-м году жизни. URA.RU рассказывало о том, где играла и чем жила народная артистка России и звезда советского кино.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью актрисы Ирины Мирошниченко. Его комментарий опубликовали на сайте Кремля. «Примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Ирины Петровны Мирошниченко», — сказано в сообщении Путина, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, актриса принадлежала к блистательной когорте настоящих актеров, которые посвятили свою жизнь творчеству. Он также добавил, что Мирошниченко отличалась талантом, внутренней культурой и достоинством, уважением к коллегам и зрителям, что принесло ей высочайшее профессиональное признание и народную любовь. Актриса Ирина Мирошниченко скончалась от остановки сердца на 82-м году жизни. URA.RU рассказывало о том, где играла и чем жила народная артистка России и звезда советского кино.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...