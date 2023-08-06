Лукашевич: Белоруссия обучила свою армию с оглядкой на СВО

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Белоруссия вносит коррективы в боевую подготовку военных Фото:
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В подготовку военных Белоруссии были внесены изменения с учетом опыта России на специальной военной операции. Об этом заявил заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич.

«Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются», — отметил Лукашевич в интервью телеканалу СТВ. По его словам, изменения касаются боевой подготовки, выполнения задач, а также переоснащения белорусских подразделений.

Ранее МВД Белоруссии сообщило, что спецподразделения страны начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

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В подготовку военных Белоруссии были внесены изменения с учетом опыта России на специальной военной операции. Об этом заявил заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич. «Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются», — отметил Лукашевич в интервью телеканалу СТВ. По его словам, изменения касаются боевой подготовки, выполнения задач, а также переоснащения белорусских подразделений. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что спецподразделения страны начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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