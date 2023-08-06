Лукашевич: Белоруссия обучила свою армию с оглядкой на СВО 06 августа 2023 в 23:37 Размер текста - 17 + Белоруссия вносит коррективы в боевую подготовку военных Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В подготовку военных Белоруссии были внесены изменения с учетом опыта России на специальной военной операции. Об этом заявил заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич. «Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются», — отметил Лукашевич в интервью телеканалу СТВ . По его словам, изменения касаются боевой подготовки, выполнения задач, а также переоснащения белорусских подразделений. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что спецподразделения страны начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. В подготовку военных Белоруссии были внесены изменения с учетом опыта России на специальной военной операции. Об этом заявил заместитель командующего сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии Вадим Лукашевич. «Что касается специальной военной операции, она однозначно внесла свои коррективы в подготовку подразделений сил специальных операций. Мы, как губка, впитываем все эти инновационные подходы, которые там применяются», — отметил Лукашевич в интервью телеканалу СТВ. По его словам, изменения касаются боевой подготовки, выполнения задач, а также переоснащения белорусских подразделений. Ранее МВД Белоруссии сообщило, что спецподразделения страны начали боевое слаживание с ЧВК «Вагнер». Об этом рассказал замминистра внутренних дел республики, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям