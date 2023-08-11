Директор завода в Сергиевом Посаде, в котором произошел взрыв, не признал вину

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, мчс, спасатели, чп, место проишествия, пожарные автомобили, пожарные, скорая помощь, зомс, территория завода
В результате взрыва были повреждены больше 400 квартир Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Директор предприятия «Пиро-росс», на котором произошел взрыв, Сергей Чанкаев не признал свою вину. Об этом он заявил во время заседания в суде.

«Нет, виновным себя не считаю… считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — прокомментировал Сергей Чанкаев взрыв в Сергиевом Посаде. Его слова передает «Интерфакс».

Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Он случился на арендованном складе компании Пиро-росс». В первые минуты взрыва сообщалось об ударе беспилотника, однако позже эту версию опровергли. На данный момент причина взрыва объясняется человеческой ошибкой во время производства.

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Директор предприятия «Пиро-росс», на котором произошел взрыв, Сергей Чанкаев не признал свою вину. Об этом он заявил во время заседания в суде. «Нет, виновным себя не считаю… считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — прокомментировал Сергей Чанкаев взрыв в Сергиевом Посаде. Его слова передает «Интерфакс». Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Он случился на арендованном складе компании Пиро-росс». В первые минуты взрыва сообщалось об ударе беспилотника, однако позже эту версию опровергли. На данный момент причина взрыва объясняется человеческой ошибкой во время производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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