Директор завода в Сергиевом Посаде, в котором произошел взрыв, не признал вину

В результате взрыва были повреждены больше 400 квартир
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Директор предприятия «Пиро-росс», на котором произошел взрыв, Сергей Чанкаев не признал свою вину. Об этом он заявил во время заседания в суде.
«Нет, виновным себя не считаю… считаю, что это была диверсия, других причин быть не могло», — прокомментировал Сергей Чанкаев взрыв в Сергиевом Посаде. Его слова передает «Интерфакс».
Взрыв в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. Он случился на арендованном складе компании Пиро-росс». В первые минуты взрыва сообщалось об ударе беспилотника, однако позже эту версию опровергли. На данный момент причина взрыва объясняется человеческой ошибкой во время производства.
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