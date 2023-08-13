На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершись поисковые работы

Поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде завершены. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на совещании с силовиками и работниками соцобеспецения.
«Обсуждалось взаимодействие с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Силовикам поручено дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки близких погибших», — сообщает администрации Сергиево-Посадского городского округа в telegram-канале.
За каждой семьей закрепят заместителя главы администрации. Кураторы, которых назначит социальная служба, будут в индивидуальном порядке помогать родственникам пропавших без вести.
Взрыв на территории ЗОМЗ прогремел 9 августа. Пострадали 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась. Под завалами также были обнаружены погибшие.
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