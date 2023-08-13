На месте взрыва в Сергиевом Посаде завершись поисковые работы

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, полиция, полицийские
Силовикам поручено дать информацию по опознанию погибших Фото:
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В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде завершены. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на совещании с силовиками и работниками соцобеспецения.

«Обсуждалось взаимодействие с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Силовикам поручено дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки близких погибших», — сообщает администрации Сергиево-Посадского городского округа в telegram-канале.

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За каждой семьей закрепят заместителя главы администрации. Кураторы, которых назначит социальная служба, будут в индивидуальном порядке помогать родственникам пропавших без вести.

Взрыв на территории ЗОМЗ прогремел 9 августа. Пострадали 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась. Под завалами также были обнаружены погибшие.

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Поисковые работы на месте взрыва на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде завершены. Об этом сообщил глава Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий Акулов на совещании с силовиками и работниками соцобеспецения. «Обсуждалось взаимодействие с родственниками пропавших без вести в результате взрыва. Силовикам поручено дать информацию по опознанию и выработать механизмы информирования и поддержки близких погибших», — сообщает администрации Сергиево-Посадского городского округа в telegram-канале. За каждой семьей закрепят заместителя главы администрации. Кураторы, которых назначит социальная служба, будут в индивидуальном порядке помогать родственникам пропавших без вести. Взрыв на территории ЗОМЗ прогремел 9 августа. Пострадали 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась. Под завалами также были обнаружены погибшие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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