На месте взрыва в Сергиевом Посаде обнаружены останки тел

09 августа 2023 в 20:31 Размер текста - 17 +

Спасатели разбирают завалы в Сергиевом Посаде Фото: Таисия Воронцова © URA.RU На месте взрыва в Сергиевом Посаде под завалами нашли останки тел. Количество погибших до сих пор не установлено. «Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Там уточнили, что останки не позволяют установить точное количество погибших. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В городе введен режим ЧС. От взрыва пострадало 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась.

На месте взрыва в Сергиевом Посаде под завалами нашли останки тел. Количество погибших до сих пор не установлено. «Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Там уточнили, что останки не позволяют установить точное количество погибших. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В городе введен режим ЧС. От взрыва пострадало 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась.