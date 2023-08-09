На месте взрыва в Сергиевом Посаде обнаружены останки тел

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Спасатели разбирают завалы в Сергиевом Посаде Фото:

На месте взрыва в Сергиевом Посаде под завалами нашли останки тел. Количество погибших до сих пор не установлено.

«Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Там уточнили, что останки не позволяют установить точное количество погибших.

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В городе введен режим ЧС. От взрыва пострадало 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась.

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На месте взрыва в Сергиевом Посаде под завалами нашли останки тел. Количество погибших до сих пор не установлено. «Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Там уточнили, что останки не позволяют установить точное количество погибших. Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В городе введен режим ЧС. От взрыва пострадало 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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