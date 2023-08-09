На месте взрыва в Сергиевом Посаде обнаружены останки тел

Спасатели разбирают завалы в Сергиевом Посаде
На месте взрыва в Сергиевом Посаде под завалами нашли останки тел. Количество погибших до сих пор не установлено.
«Под завалами на месте взрыва в Сергиеве Посаде обнаружены фрагменты нескольких тел», — передает Пятый канал со ссылкой на собственные источники. Там уточнили, что останки не позволяют установить точное количество погибших.
Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде произошел 9 августа. В городе введен режим ЧС. От взрыва пострадало 56 человек, шестеро были доставлены в реанимацию, одна из пострадавших скончалась.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.