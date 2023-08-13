В Москве судят ракетчика, убившего своего сослуживца бильярдным кием в бане

14 августа 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Во время отдыха в бане сослуживцы пили водку, а потом перешли на пиво Фото: Денис Моргунов © URA.RU Военный суд в Москве приступил к рассмотрению дела об убийстве одного военнослужащего-ракетчика в бане бильярдным кием. Его убил сослуживец — Антон Яновский, который обслуживал электрооборудование и отдыхал вместе с ним. «Военный суд приступил к рассмотрению необычного уголовного дела — о драке двух военнослужащих-ракетчиков в московской бане, закончившейся убийством биллиардным кием прапорщика Алексея Белова. Обвиняемый в убийстве признал вину и может рассчитывать на смягчение приговора», — передает информацию газета «Коммерсант». Хоть сослуживец и признал свою вину, он не сможет избежать наказания. Дело в том, что ранее он был пойман и осужден условно за кражу одеяла из дома. К тому же в его истории есть эпизод половой связи с подростком. За это правонарушение он уже отсидел срок. Адвокат Яновского отметил, что обвиняемый после преступления с кием признал вину. После убийства он сразу сдался правоохранителям. После этого он начал сотрудничать со следствием. На данный момент защита Яновского добивается снижения срока. Преступление было совершено 11 января 2023 года. За неделю до этого сослуживцы отправились в командировку. Во время нее они решили январским вечером посетить баню. Они выпили водку и решили заказать еще пиво. Белов погиб от точного удара в сердце разломанным пополам бильярдным кием. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению дела об убийстве одного военнослужащего-ракетчика в бане бильярдным кием. Его убил сослуживец — Антон Яновский, который обслуживал электрооборудование и отдыхал вместе с ним. «Военный суд приступил к рассмотрению необычного уголовного дела — о драке двух военнослужащих-ракетчиков в московской бане, закончившейся убийством биллиардным кием прапорщика Алексея Белова. Обвиняемый в убийстве признал вину и может рассчитывать на смягчение приговора», — передает информацию газета «Коммерсант». Хоть сослуживец и признал свою вину, он не сможет избежать наказания. Дело в том, что ранее он был пойман и осужден условно за кражу одеяла из дома. К тому же в его истории есть эпизод половой связи с подростком. За это правонарушение он уже отсидел срок. Адвокат Яновского отметил, что обвиняемый после преступления с кием признал вину. После убийства он сразу сдался правоохранителям. После этого он начал сотрудничать со следствием. На данный момент защита Яновского добивается снижения срока. Преступление было совершено 11 января 2023 года. За неделю до этого сослуживцы отправились в командировку. Во время нее они решили январским вечером посетить баню. Они выпили водку и решили заказать еще пиво. Белов погиб от точного удара в сердце разломанным пополам бильярдным кием.