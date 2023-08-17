17 августа 2023

Турция обратилась к РФ с просьбой после задержания украинского корабля

Турция после инцидента с сухогрузом призвала РФ избегать эскалации в Черном море
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Черное море. Новороссийск, черное море, корабль, порт, новороссийск, порт новороссийска
Обращение Турции связано с недавним досмотром сухогруза, шедшего на Украину Фото:

Турецкие власти попросили РФ избегать инцидентов в Черном море после остановки российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана.

«После вмешательства (России) наши партнеры в РФ были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — приводит РИА Новости заявление канцелярии.

Ранее URA.RU сообщало о сухогрузе под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавшем в украинский порт Измаил, который был остановлен для досмотра российскими военными. Инцидент произошел 13 августа, для остановки судна военным пришлось открыть предупредительный огонь.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Турецкие власти попросили РФ избегать инцидентов в Черном море после остановки российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана. «После вмешательства (России) наши партнеры в РФ были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — приводит РИА Новости заявление канцелярии. Ранее URA.RU сообщало о сухогрузе под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавшем в украинский порт Измаил, который был остановлен для досмотра российскими военными. Инцидент произошел 13 августа, для остановки судна военным пришлось открыть предупредительный огонь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...