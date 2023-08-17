Турция обратилась к РФ с просьбой после задержания украинского корабля

Турецкие власти попросили РФ избегать инцидентов в Черном море после остановки российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана.
«После вмешательства (России) наши партнеры в РФ были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — приводит РИА Новости заявление канцелярии.
Ранее URA.RU сообщало о сухогрузе под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавшем в украинский порт Измаил, который был остановлен для досмотра российскими военными. Инцидент произошел 13 августа, для остановки судна военным пришлось открыть предупредительный огонь.
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