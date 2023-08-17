Турция обратилась к РФ с просьбой после задержания украинского корабля

Турция после инцидента с сухогрузом призвала РФ избегать эскалации в Черном море

18 августа 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Обращение Турции связано с недавним досмотром сухогруза, шедшего на Украину Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Турецкие власти попросили РФ избегать инцидентов в Черном море после остановки российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана. «После вмешательства (России) наши партнеры в РФ были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — приводит РИА Новости заявление канцелярии. Ранее URA.RU сообщало о сухогрузе под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавшем в украинский порт Измаил, который был остановлен для досмотра российскими военными. Инцидент произошел 13 августа, для остановки судна военным пришлось открыть предупредительный огонь.

Турецкие власти попросили РФ избегать инцидентов в Черном море после остановки российскими военными сухогруза, следовавшего в украинский порт Измаил. Об этом сообщили в канцелярии президента Турции Реджепа Эрдогана. «После вмешательства (России) наши партнеры в РФ были соответствующим образом предупреждены о необходимости избегать подобных попыток. Они приводят к эскалации напряженности в Черном море», — приводит РИА Новости заявление канцелярии. Ранее URA.RU сообщало о сухогрузе под флагом Палау (островное государство в Микронезии), следовавшем в украинский порт Измаил, который был остановлен для досмотра российскими военными. Инцидент произошел 13 августа, для остановки судна военным пришлось открыть предупредительный огонь.