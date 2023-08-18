18 августа 2023

WSJ: США опасаются возможного преемника Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
В Вашингтоне боятся, что новый президент РФ будет более радикальным политиком Фото:

Официальные лица США и некоторых западных стран высказали опасения, что возможный преемник президента России Владимира Путина будет менее рациональным и более радикальным политиком. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Для многих официальных лиц в Вашингтоне [мятеж основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина] подчеркнул опасность прихода к власти более радикального и менее предсказуемого [политика], который может развязать <…> смертоносные репрессии», — пишет газета The Wall Street Journal.

Высказывается мнение, что новый президент России, по всей видимости, будет импульсивным, что может привести к ядерному конфликту. «Путин до сих пор <…> оставался расчетливым и рациональным игроком, когда дело доходит до ядерной эскалации» — сообщает газета.

Старший член комитета по международным отношениям Джин Шахин отметила, что ей сложно представить, что преемник будет лучше, чем Путин. Член Европарламента от Германии Рейнхард Бютикофер, считает, что новый президент России будет слабее, чем действующий.

Ранее сообщалось, что немецкие политики опасаются нового президента России несмотря на то, что его личность еще не известна. Член федерального парламента Германии Александр Мюллер заявил, что боится того, кто придет на смену действующему главе российского государства.

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Официальные лица США и некоторых западных стран высказали опасения, что возможный преемник президента России Владимира Путина будет менее рациональным и более радикальным политиком. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Для многих официальных лиц в Вашингтоне [мятеж основателя ЧВК „Вагнер“ Евгения Пригожина] подчеркнул опасность прихода к власти более радикального и менее предсказуемого [политика], который может развязать <…> смертоносные репрессии», — пишет газета The Wall Street Journal. Высказывается мнение, что новый президент России, по всей видимости, будет импульсивным, что может привести к ядерному конфликту. «Путин до сих пор <…> оставался расчетливым и рациональным игроком, когда дело доходит до ядерной эскалации» — сообщает газета. Старший член комитета по международным отношениям Джин Шахин отметила, что ей сложно представить, что преемник будет лучше, чем Путин. Член Европарламента от Германии Рейнхард Бютикофер, считает, что новый президент России будет слабее, чем действующий. Ранее сообщалось, что немецкие политики опасаются нового президента России несмотря на то, что его личность еще не известна. Член федерального парламента Германии Александр Мюллер заявил, что боится того, кто придет на смену действующему главе российского государства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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