Newsweek: Германия боится возможного преемника Путина

02 марта 2023 в 06:31 Размер текста - 17 +

В Германии уверены, что возможный преемник Путина станет для них проблемой Фото: Владимир Андреев © URA.RU Будущий президент России, несмотря на тот факт, что его личность неизвестна, уже внушает страх немецкому правительству. Согласно настроению политиков Бундестага, человек, который займет пост президента после Владимира Путина, будет «не лучше» с точки зрения Германии, чем нынешний лидер России. Об этом заявил член федерального парламента Германии Александр Мюллер. «Мы боимся того, что будет после Путина. Мы не видим перемен к лучшему в России. Так что мы боимся того, что будет после Путина», — передает слова Александра Мюллера Newsweek . По словам член федерального парламента Германии, на пост главы России сможет баллотироваться зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также Мюллер высказал предположение, что за кресло президента поборется командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. Однако они «будут явно хуже» Владимира Путина, выражает негодование некоторых немецких политиков Мюллер. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, что Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах. Также агентство рассказывало, что на выборы президента России в 2024 году будет баллотироваться лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Будущий президент России, несмотря на тот факт, что его личность неизвестна, уже внушает страх немецкому правительству. Согласно настроению политиков Бундестага, человек, который займет пост президента после Владимира Путина, будет «не лучше» с точки зрения Германии, чем нынешний лидер России. Об этом заявил член федерального парламента Германии Александр Мюллер. «Мы боимся того, что будет после Путина. Мы не видим перемен к лучшему в России. Так что мы боимся того, что будет после Путина», — передает слова Александра Мюллера Newsweek. По словам член федерального парламента Германии, на пост главы России сможет баллотироваться зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Также Мюллер высказал предположение, что за кресло президента поборется командующий Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО Валерий Герасимов. Однако они «будут явно хуже» Владимира Путина, выражает негодование некоторых немецких политиков Мюллер. Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Ранее URA.RU передавало слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, что Путин еще не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах. Также агентство рассказывало, что на выборы президента России в 2024 году будет баллотироваться лидер КПРФ Геннадий Зюганов.