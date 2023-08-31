Премьер Сунак назвал имя нового министра обороны Британии

Бывший глава британского минобороны страны Грант Шэппс вновь возглавит оборонное ведомство вместо ушедшего в отставку Бена Уоллеса. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак.
«Грант Шэппс был назначен министром обороны», — заявил Риши Сунак в своем аккаунте в Twitter (X). До этого Сунак одобрил отставку Уоллеса.
Уоллес в июле заявлял, что планирует уходить со своей должности осенью. Он говорил, что после хотел бы открыть свой бар, а также заняться скачками. Одно из последних громких заявлений Уоллеса касалось Украины. В ходе саммита НАТО он потребовал благодарности от президента страны Владимира Зеленского за оказываемую западными странами помощь.
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