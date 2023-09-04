Кандидат в тюменские губернаторы обсудил свою работу в ЯНАО с правительством округа. Инсайд

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Заседание комитета тюменской областной думы по бюджету. Тюмень , левченко иван
Левченко пригласили на закрытую встречу с замгубернатора Климентьевым Фото:
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Выборы губернатора Тюменской области — 2023

Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко начал свой предвыборный визит в ЯНАО с правительства. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, коммунист в подробностях рассказал заместителю губернатора Ямала Сергею Климентьеву о своей поездке.

«Сегодня утром у Левченко прошла закрытая встреча с Климентьевым. Говорят, они обсуждали сколько дней он пробудет в округе, какие мероприятия проведет и поедет ли в другие муниципалитеты», — сообщил источник.

Сам Левченко уверяет, что встреча носила формальный характер. «Как может мое пребывание в ЯНАО с ними обсуждаться? Просто была встреча, на которой мы познакомились и пообщались. Со мной был секретарь реготделения Елена Кукушкина. Попросили соблюдать законодательство и все», — сообщил коммунист.

Ранее URA.RU сообщало, что Иван Левченко планировал привезти в ЯНАО скандального блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата». Однако планы изменились, поскольку Бондаренко отказался от участия в предвыборной кампании коммуниста.

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Кандидат в тюменские губернаторы от КПРФ Иван Левченко начал свой предвыборный визит в ЯНАО с правительства. Как сообщают URA.RU источники в истеблишменте региона, коммунист в подробностях рассказал заместителю губернатора Ямала Сергею Климентьеву о своей поездке. «Сегодня утром у Левченко прошла закрытая встреча с Климентьевым. Говорят, они обсуждали сколько дней он пробудет в округе, какие мероприятия проведет и поедет ли в другие муниципалитеты», — сообщил источник. Сам Левченко уверяет, что встреча носила формальный характер. «Как может мое пребывание в ЯНАО с ними обсуждаться? Просто была встреча, на которой мы познакомились и пообщались. Со мной был секретарь реготделения Елена Кукушкина. Попросили соблюдать законодательство и все», — сообщил коммунист. Ранее URA.RU сообщало, что Иван Левченко планировал привезти в ЯНАО скандального блогера Николая Бондаренко, автора YouTube-канала «Дневник депутата». Однако планы изменились, поскольку Бондаренко отказался от участия в предвыборной кампании коммуниста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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