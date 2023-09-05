Панина* задержали в Эстонии

05 сентября 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Алексея Панина задержали в Эстонии после того, как он ломился в чужую квартиру Фото: Алексей Куденко/РИА Новости Актера Алексея Панина (признан Минюстом России иноагентом) задержали в Таллине (Эстония) за пьяный дебош. Об этом сообщает Shot. «Теперь Алексея Панина задержали в Таллине. Он ночью пьяным долбился в дома к незнакомцам, думая, что это его отель», — передают авторы telegram-канала. Также очевидцы сообщали, что он начал бить посуду. Его увезли в полицию, а затем — в вытрезвитель. Отмечается, что Панина могут депортировать из Эстонии в Россию. Тем не менее отмечается, что эстонские власти могут намеренно не принять решения о депортации актера в РФ по политическим мотивам. В мае 2023 года Панина объявили в розыск в России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против него за оправдание терроризма. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Актера Алексея Панина (признан Минюстом России иноагентом) задержали в Таллине (Эстония) за пьяный дебош. Об этом сообщает Shot. «Теперь Алексея Панина задержали в Таллине. Он ночью пьяным долбился в дома к незнакомцам, думая, что это его отель», — передают авторы telegram-канала. Также очевидцы сообщали, что он начал бить посуду. Его увезли в полицию, а затем — в вытрезвитель. Отмечается, что Панина могут депортировать из Эстонии в Россию. Тем не менее отмечается, что эстонские власти могут намеренно не принять решения о депортации актера в РФ по политическим мотивам. В мае 2023 года Панина объявили в розыск в России. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против него за оправдание терроризма. *Алексей Панин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.