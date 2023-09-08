В двух регионах РФ по ДЭГ проголосовали почти 50% заявившихся

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Дистанционное электронное голосование. Москва, голосование онлайн, дэг, дистанционное электронное голосование
Сегодня по всей России начались выборы Фото:
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Опровержение фейковой информации

На выборах губернатора Псковской области и дополнительных выборах депутатов по одномандатным избирательным округам в Липецкой области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 50% от заявившихся избирателей. В сети сообщают, что такая избирательная активность является аномальной. Однако в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что такая скорость голосования является нормальной.

«Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — сказал в беседе с URA.RU член ЦИК Евгений Колюшкин.

Для ДЭГ данные цифры не являются необычными. Так, в 2019 году в Москве на выборах депутатов городской Думы в первые часы проголосовали 34% участников ДЭГ. Это объясняется удобством такого формата голосования.

Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний.

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На выборах губернатора Псковской области и дополнительных выборах депутатов по одномандатным избирательным округам в Липецкой области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 50% от заявившихся избирателей. В сети сообщают, что такая избирательная активность является аномальной. Однако в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что такая скорость голосования является нормальной. «Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — сказал в беседе с URA.RU член ЦИК Евгений Колюшкин. Для ДЭГ данные цифры не являются необычными. Так, в 2019 году в Москве на выборах депутатов городской Думы в первые часы проголосовали 34% участников ДЭГ. Это объясняется удобством такого формата голосования. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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