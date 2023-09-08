В двух регионах РФ по ДЭГ проголосовали почти 50% заявившихся

08 сентября 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Сегодня по всей России начались выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации На выборах губернатора Псковской области и дополнительных выборах депутатов по одномандатным избирательным округам в Липецкой области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 50% от заявившихся избирателей. В сети сообщают, что такая избирательная активность является аномальной. Однако в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что такая скорость голосования является нормальной. «Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — сказал в беседе с URA.RU член ЦИК Евгений Колюшкин. Для ДЭГ данные цифры не являются необычными. Так, в 2019 году в Москве на выборах депутатов городской Думы в первые часы проголосовали 34% участников ДЭГ. Это объясняется удобством такого формата голосования. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний.

На выборах губернатора Псковской области и дополнительных выборах депутатов по одномандатным избирательным округам в Липецкой области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 50% от заявившихся избирателей. В сети сообщают, что такая избирательная активность является аномальной. Однако в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что такая скорость голосования является нормальной. «Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — сказал в беседе с URA.RU член ЦИК Евгений Колюшкин. Для ДЭГ данные цифры не являются необычными. Так, в 2019 году в Москве на выборах депутатов городской Думы в первые часы проголосовали 34% участников ДЭГ. Это объясняется удобством такого формата голосования. Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний.