В двух регионах РФ по ДЭГ проголосовали почти 50% заявившихся

На выборах губернатора Псковской области и дополнительных выборах депутатов по одномандатным избирательным округам в Липецкой области в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) приняли участие почти 50% от заявившихся избирателей. В сети сообщают, что такая избирательная активность является аномальной. Однако в рамках совместно проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сообщили, что такая скорость голосования является нормальной.
«Это нормально. Люди проснулись и начали голосовать», — сказал в беседе с URA.RU член ЦИК Евгений Колюшкин.
Для ДЭГ данные цифры не являются необычными. Так, в 2019 году в Москве на выборах депутатов городской Думы в первые часы проголосовали 34% участников ДЭГ. Это объясняется удобством такого формата голосования.
Сегодня в России официально начались выборы на различных уровнях. С 8 по 10 сентября в 54 регионах проходят 78 избирательных кампаний.
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