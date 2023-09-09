Путин отправил Ким Чен Ыну третью телеграмму за три месяца

Владимир Путин поздравил Ким Чен Ына с 75-летием с момента основания КНДР Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин поздравил председателя КНДР Ким Чен Ына с годовщиной образования Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР). Северной Корее исполнилось 75 лет. Это третья телеграмма за три месяца, отправленная Путиным. Соответствующее обращение опубликовано на официальном сайте президента России.

«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные поздравления по случаю 75-й годовщины образования КНДР», — поздравил Владимир Путин. Его слова опубликованы на президентском сайте . Глава российского государства напомнил, что с момента образования республики СССР первым из государств признал легитимность КНДР. Отношения между Северной Кореей и Россией всегда строились на основе принципов дружбы и взаимного уважения, добавил Путин. По его словам, государства намерены и дальше наращивать двусторонние партнерские отношения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что отношения между Северной Кореей и РФ будут развиваться без учета отношений со стороны других государств. Западные СМИ предполагают, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре этого года. Страны также обсуждают возможность проведения совместных военных учений.