18 сентября 2023

Депутаты ГД хотят ужесточить условия получения льготной ипотеки

«Известия»: льготную ипотеку запретят брать без регистрации
© Служба новостей «URA.RU»
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Люди должны получать льготную ипотеку только в пределах своего региона, считают в ГД Фото:

В России могут запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе, где предполагается покупка жилья. Ужесточить условия предлагают депутаты Государственной думы (ГД), которые уже направили свое предложение в Минстрой. Об этом пишут «Известия».

«Люди должны получать льготную ипотеку только в пределах своего региона — там, где они зарегистрированы постоянно или временно. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами там не проживают, и покупают квартиры с инвестиционной целью», — отмечают авторы законопроекта, депутаты ГД. Об этом пишут «Известия».

По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, чем больше субсидировать ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, где рынок уже перегрет, субсидированная ипотека приводит к росту цен на жилье. Ипотечные программы должны решать проблемы граждан, а не использоваться как инструмент обогащения.

Не все специалисты поддерживаю такую инициативу, так как она может негативно сказаться на миграции внутри страны. Первый вице-президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов, согласен с правительством, что программа должна иметь четкую целевую направленность, но ограничение в части прописки кажется неоправданным.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости введения льготной ипотеки для вторичного жилья. Большинство российских городов отрезаны от программ льготной ипотеки, так как в них не ведется застройка. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке вторичное жилье, отметил в беседе с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.

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В России могут запретить брать льготную ипотеку без регистрации в регионе, где предполагается покупка жилья. Ужесточить условия предлагают депутаты Государственной думы (ГД), которые уже направили свое предложение в Минстрой. Об этом пишут «Известия». «Люди должны получать льготную ипотеку только в пределах своего региона — там, где они зарегистрированы постоянно или временно. Сейчас многие заемщики используют субсидируемые программы для приобретения жилья в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае, хотя сами там не проживают, и покупают квартиры с инвестиционной целью», — отмечают авторы законопроекта, депутаты ГД. Об этом пишут «Известия». По словам депутата Госдумы Сергея Колунова, чем больше субсидировать ипотеку, тем больше растет пузырь ипотечного кредитования. В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи, где рынок уже перегрет, субсидированная ипотека приводит к росту цен на жилье. Ипотечные программы должны решать проблемы граждан, а не использоваться как инструмент обогащения. Не все специалисты поддерживаю такую инициативу, так как она может негативно сказаться на миграции внутри страны. Первый вице-президент девелоперской компании GloraX Александр Андрианов, согласен с правительством, что программа должна иметь четкую целевую направленность, но ограничение в части прописки кажется неоправданным. Ранее в Госдуме заявили о необходимости введения льготной ипотеки для вторичного жилья. Большинство российских городов отрезаны от программ льготной ипотеки, так как в них не ведется застройка. На этих территориях можно рассмотреть возможность субсидий при покупке вторичное жилье, отметил в беседе с URA.RU зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Николай Алексеенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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