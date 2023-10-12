Ермак сообщил о наступлении России на позиции ВСУ Киев признал контрнаступление России 12 октября 2023 в 16:18 Размер текста - 17 + По словам Ермака, Россия совершает контрнаступление на позиции ВСУ, чтобы оттянуть силы украинской армии Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия совершает контрнаступление на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. «Спецоперация очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии», — заявляет Ермак в своем telegram-канале. Он также добавил, что Киев понимает цели России. Ранее сообщалось, что российская армия возвращает территории, которые оставила в ходе спецоперации. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке Александра Матюшина, ВС РФ занимают территории в районе Пятихатки, Лобкового, Жеребянки. Он также добавил, что ВСУ не сможет провести массированную атаку. На данный момент ВС РФ начинают теснить украинские войска в районе Авдеевки, передает «Царьград». Российская армия совершает контрнаступление на позиции Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает глава Офиса украинского президента Андрей Ермак. «Спецоперация очень динамична. Враг накапливает резервы, чтобы переходить в наступление на некоторых участках с целью оттянуть дополнительные силы нашей армии», — заявляет Ермак в своем telegram-канале. Он также добавил, что Киев понимает цели России. Ранее сообщалось, что российская армия возвращает территории, которые оставила в ходе спецоперации. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке Александра Матюшина, ВС РФ занимают территории в районе Пятихатки, Лобкового, Жеребянки. Он также добавил, что ВСУ не сможет провести массированную атаку. На данный момент ВС РФ начинают теснить украинские войска в районе Авдеевки, передает «Царьград». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям