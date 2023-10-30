Военный суд Москвы наказал террориста за попытку взрыва в здании ФСБ на Лубянке

Западный окружной военный суд Москвы назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову, который фигурировал в деле о попытке взрыва здания службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация „Исламское государство“), которые планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году», — передают слова пресс-службы суда журналисты ТАСС.
Террористы также планировали расстрелять посетителей и прохожих здания и потребовать «вывода российских войск из Сирии». В связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке.
Военный суд в Москве начал рассматривать дело участников террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке. В 2022 году подозреваемые создали террористическое сообщество под покровительством разных группировок. Участники банды планировки купить компоненты для создания поражающих элементов взрывного устройства.
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