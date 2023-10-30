30 октября 2023

Военный суд Москвы наказал террориста за попытку взрыва в здании ФСБ на Лубянке

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего директора "Курганского лесопожарного центра" Шестакова Михаила. Курган, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, наручники
Суд Москвы назначил 12 лет пытавшемуся взорвать здание службы безопасности Фото:

Западный окружной военный суд Москвы назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову, который фигурировал в деле о попытке взрыва здания службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация „Исламское государство“), которые планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году», — передают слова пресс-службы суда журналисты ТАСС.

Террористы также планировали расстрелять посетителей и прохожих здания и потребовать «вывода российских войск из Сирии». В связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке.

Военный суд в Москве начал рассматривать дело участников террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке. В 2022 году подозреваемые создали террористическое сообщество под покровительством разных группировок. Участники банды планировки купить компоненты для создания поражающих элементов взрывного устройства.

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Западный окружной военный суд Москвы назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову, который фигурировал в деле о попытке взрыва здания службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация „Исламское государство“), которые планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году», — передают слова пресс-службы суда журналисты ТАСС. Террористы также планировали расстрелять посетителей и прохожих здания и потребовать «вывода российских войск из Сирии». В связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке. Военный суд в Москве начал рассматривать дело участников террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке. В 2022 году подозреваемые создали террористическое сообщество под покровительством разных группировок. Участники банды планировки купить компоненты для создания поражающих элементов взрывного устройства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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