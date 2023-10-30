Военный суд Москвы наказал террориста за попытку взрыва в здании ФСБ на Лубянке

31 октября 2023 в 01:50 Размер текста - 17 +

Суд Москвы назначил 12 лет пытавшемуся взорвать здание службы безопасности Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Западный окружной военный суд Москвы назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову, который фигурировал в деле о попытке взрыва здания службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация „Исламское государство“), которые планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году», — передают слова пресс-службы суда журналисты ТАСС. Террористы также планировали расстрелять посетителей и прохожих здания и потребовать «вывода российских войск из Сирии». В связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке. Военный суд в Москве начал рассматривать дело участников террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке. В 2022 году подозреваемые создали террористическое сообщество под покровительством разных группировок. Участники банды планировки купить компоненты для создания поражающих элементов взрывного устройства.

Западный окружной военный суд Москвы назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову, который фигурировал в деле о попытке взрыва здания службы безопасности на Лубянке в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Второй Западный окружной военный суд назначил 12 лет лишения свободы Меробу Хаитову — фигуранту уголовного дела в отношении шестерых террористов ИГ (запрещенная в РФ международная террористическая организация „Исламское государство“), которые планировали взорвать здание службы безопасности на Лубянке в 2022 году», — передают слова пресс-службы суда журналисты ТАСС. Террористы также планировали расстрелять посетителей и прохожих здания и потребовать «вывода российских войск из Сирии». В связи с признанием Хаитовым вины его дело было рассмотрено в особом порядке. Военный суд в Москве начал рассматривать дело участников террористической ячейки, которые планировали устроить взрыв в здании ФСБ на Лубянке. В 2022 году подозреваемые создали террористическое сообщество под покровительством разных группировок. Участники банды планировки купить компоненты для создания поражающих элементов взрывного устройства.