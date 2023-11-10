Политолог из США Беннетт: Украина была обречена на поражение еще до СВО

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Вооруженные силы Украины. stock, автомат, всу, наемник, украинские военные, дрг, stock
По данным Скотта Беннетта, ВСУ потеряли уже 500 тысяч бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина была обречена на поражение еще до начала спецоперации России. Об этом заявил американский политолог Скотт Беннетт, сравнив экономические показатели двух стран.

«Украина с самого начала была обречена на поражение. Мы все это знали. Те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и смотрели на Украину, понимали, что это неизбежно. Мы знали, что Россия победит», — высказался Скотт Беннетт в разговоре с газетой «Известия».

По его данным, ВСУ потеряли уже 500 тысяч бойцов. Беннетт уверен, что окружение президента Украины Владимира Зеленского говорит лидеру страны, что конфликт уже проигран.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. При этом Зеленский не согласен с ним.

Страны Запада стали спонсировать Киев с первых дней спецоперации. Однако если поддержка прекратится, то Украина превратится в страну-банкрота, о чем говорил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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Украина была обречена на поражение еще до начала спецоперации России. Об этом заявил американский политолог Скотт Беннетт, сравнив экономические показатели двух стран. «Украина с самого начала была обречена на поражение. Мы все это знали. Те из нас, кто смотрел на экономические показатели России и смотрели на Украину, понимали, что это неизбежно. Мы знали, что Россия победит», — высказался Скотт Беннетт в разговоре с газетой «Известия». По его данным, ВСУ потеряли уже 500 тысяч бойцов. Беннетт уверен, что окружение президента Украины Владимира Зеленского говорит лидеру страны, что конфликт уже проигран. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что контрнаступление ВСУ зашло в тупик. При этом Зеленский не согласен с ним. Страны Запада стали спонсировать Киев с первых дней спецоперации. Однако если поддержка прекратится, то Украина превратится в страну-банкрота, о чем говорил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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