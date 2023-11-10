Figaro: Россия одним маневром сорвала план Киева по контрнаступлению

10 ноября 2023 в 10:22 Размер текста - 17 +

ВСУ не добились успеха во время контрнаступления Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России перед украинским контрнаступлением отправила в Херсонскую область дополнительные подразделения. Это помешало ВСУ нанести главный удар, рассказал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном. «Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли… и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал Степан французской газете Figaro, которую цитирует Liberation . ВСУ перешли в контрнаступление в начале июня. Несмотря на помощь Запада, линия фронта существенно не менялась. Дело в том, что у армии России было больше полугода для строительства укрепленной линии обороны. Военкор URA.RU Евгений Линин сообщал, что ВСУ перед наступлением основательно не подготовились. На фоне провала украинского продвижения ВС РФ стали продвигаться в Купянском районе и на других участках фронта. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябре заявил, что конфликт зашел в тупик , пишет Pravda.ru.

Армия России перед украинским контрнаступлением отправила в Херсонскую область дополнительные подразделения. Это помешало ВСУ нанести главный удар, рассказал украинский штурмовик, назвавшийся Степаном. «Шестого июня мы должны были переправиться через Днепр. Но русские знали о наших намерениях, они кое-что предприняли… и планы пришлось в спешном порядке менять. Русские смогли вывести свои войска с левого берега Херсонской области и перебросить их сюда», — рассказал Степан французской газете Figaro, которую цитирует Liberation. ВСУ перешли в контрнаступление в начале июня. Несмотря на помощь Запада, линия фронта существенно не менялась. Дело в том, что у армии России было больше полугода для строительства укрепленной линии обороны. Военкор URA.RU Евгений Линин сообщал, что ВСУ перед наступлением основательно не подготовились. На фоне провала украинского продвижения ВС РФ стали продвигаться в Купянском районе и на других участках фронта. Главком ВСУ Валерий Залужный в ноябре заявил, что конфликт зашел в тупик, пишет Pravda.ru.