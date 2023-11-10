В Кремле пообещали защищать военкоров

10 ноября 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет помогать профильным ведомствам, которые следят за безопасностью военкоров Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российским военкорам помогают профильные ведомства, Кремль также сделает все возможное, чтобы защитить корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слежку, которая велась за военкором Александром Коцом. «Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнь не только на передовой, но также и дома в мирных условиях. То, что произошло с Коцом, красноречиво об этом свидетельствует. <…> Все они так или иначе находятся под ударом. Соответствующие ведомства им помогают, они знают, что делают, мы сами тоже будем соблюдать меры», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Москве задержали мужчину, который приехал к дому Коца и угрожал его жене. В СК отметили, что тем самым человек пытался помешать профессиональной деятельности военкора.

Российским военкорам помогают профильные ведомства, Кремль также сделает все возможное, чтобы защитить корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слежку, которая велась за военкором Александром Коцом. «Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнь не только на передовой, но также и дома в мирных условиях. То, что произошло с Коцом, красноречиво об этом свидетельствует. <…> Все они так или иначе находятся под ударом. Соответствующие ведомства им помогают, они знают, что делают, мы сами тоже будем соблюдать меры», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Москве задержали мужчину, который приехал к дому Коца и угрожал его жене. В СК отметили, что тем самым человек пытался помешать профессиональной деятельности военкора.