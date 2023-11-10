В Кремле пообещали защищать военкоров

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения. ДНР, пресса, военная техника, гранатомет, военный корреспондент
Дмитрий Песков заявил, что Кремль будет помогать профильным ведомствам, которые следят за безопасностью военкоров Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российским военкорам помогают профильные ведомства, Кремль также сделает все возможное, чтобы защитить корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слежку, которая велась за военкором Александром Коцом.

«Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнь не только на передовой, но также и дома в мирных условиях. То, что произошло с Коцом, красноречиво об этом свидетельствует. <…> Все они так или иначе находятся под ударом. Соответствующие ведомства им помогают, они знают, что делают, мы сами тоже будем соблюдать меры», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU.

Ранее в Москве задержали мужчину, который приехал к дому Коца и угрожал его жене. В СК отметили, что тем самым человек пытался помешать профессиональной деятельности военкора.

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Российским военкорам помогают профильные ведомства, Кремль также сделает все возможное, чтобы защитить корреспондентов в зоне боевых действий. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами, комментируя слежку, которая велась за военкором Александром Коцом. «Наши военкоры действительно герои. Они рискуют своей жизнь не только на передовой, но также и дома в мирных условиях. То, что произошло с Коцом, красноречиво об этом свидетельствует. <…> Все они так или иначе находятся под ударом. Соответствующие ведомства им помогают, они знают, что делают, мы сами тоже будем соблюдать меры», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит корреспондент URA.RU. Ранее в Москве задержали мужчину, который приехал к дому Коца и угрожал его жене. В СК отметили, что тем самым человек пытался помешать профессиональной деятельности военкора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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