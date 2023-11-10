Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

11 ноября 2023 в 11:13 Размер текста - 17 +

В Киеве объявлена воздушная тревога Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Киеве прогремели два взрыва подряд. Затем была объявлена воздушная тревога, а жителей столицы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщают telegram-канал УНИАН и другие украинские СМИ.

В Киеве прогремели два взрыва подряд. Затем была объявлена воздушная тревога, а жителей столицы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщают telegram-канал УНИАН и другие украинские СМИ.