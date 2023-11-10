Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

В Киеве объявлена воздушная тревога
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Киеве прогремели два взрыва подряд. Затем была объявлена воздушная тревога, а жителей столицы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщают telegram-канал УНИАН и другие украинские СМИ.
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