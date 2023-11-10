10 ноября 2023

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве

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В Киеве объявлена воздушная тревога Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Киеве прогремели два взрыва подряд. Затем была объявлена воздушная тревога, а жителей столицы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщают telegram-канал УНИАН и другие украинские СМИ.

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В Киеве прогремели два взрыва подряд. Затем была объявлена воздушная тревога, а жителей столицы предупредили о ракетной опасности. Об этом сообщают telegram-канал УНИАН и другие украинские СМИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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