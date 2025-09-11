Военнослужащие пострадали во время взрыва в Узбекистане

Из-за взрыва на полигоне в Каракалпакстане на западе Узбекистана пострадало около 10 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщили в самой Национальной гвардии Узбекистана.
«Произошёл небольшой взрыв, около 10 военнослужащих получили ранения», — указано в сообщении Национальной гвардии. Его приводит Национальное информационное агентство Узбекистана.
Сообщается, что 10 сентября проводились учения на полевом учебном полигоне в Нукусе. Из-за срабатывания детонационного шнура произошел взрыв. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Назначено служебное расследование.
