Военнослужащие пострадали во время взрыва в Узбекистане

Всем пострадавшим в результате взрыва была оказана своевременная первая помощь, указано в сообщении (архивное фото)
Всем пострадавшим в результате взрыва была оказана своевременная первая помощь, указано в сообщении (архивное фото)

Из-за взрыва на полигоне в Каракалпакстане на западе Узбекистана пострадало около 10 военнослужащих Национальной гвардии. Об этом сообщили в самой Национальной гвардии Узбекистана.

«Произошёл небольшой взрыв, около 10 военнослужащих получили ранения», — указано в сообщении Национальной гвардии. Его приводит Национальное информационное агентство Узбекистана.

Сообщается, что 10 сентября проводились учения на полевом учебном полигоне в Нукусе. Из-за срабатывания детонационного шнура произошел взрыв. Всем пострадавшим была оказана первая медицинская помощь. Назначено служебное расследование.

