Лавров рассказал, когда уйдет с должности главы МИД РФ

В 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова в должность главы МИД
Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет оставаться на своей должности до тех пор, пока страна в нем нуждается. Об этом дипломат заявил во время онлайн-выступления на Дохийском форуме.
«Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — сказал Лавров. Так он ответил на вопрос о дальнейшей работе в должности главы Министерства иностранных дел России.
Обратившийся к дипломату журналист напомнил, что в 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост министра иностранных дел. Глава МИД отметил, что не понимает, почему ему задают подобный вопрос.
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