Лавров рассказал, когда уйдет с должности главы МИД РФ

Лавров пообещал служить России до тех пор, пока страна в нем нуждается
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков и Сергей Лавров. Санкт-Петербург, лавров сергей
В 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова в должность главы МИД Фото:

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет оставаться на своей должности до тех пор, пока страна в нем нуждается. Об этом дипломат заявил во время онлайн-выступления на Дохийском форуме.

«Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — сказал Лавров. Так он ответил на вопрос о дальнейшей работе в должности главы Министерства иностранных дел России.

Обратившийся к дипломату журналист напомнил, что в 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост министра иностранных дел. Глава МИД отметил, что не понимает, почему ему задают подобный вопрос.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет оставаться на своей должности до тех пор, пока страна в нем нуждается. Об этом дипломат заявил во время онлайн-выступления на Дохийском форуме. «Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — сказал Лавров. Так он ответил на вопрос о дальнейшей работе в должности главы Министерства иностранных дел России. Обратившийся к дипломату журналист напомнил, что в 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост министра иностранных дел. Глава МИД отметил, что не понимает, почему ему задают подобный вопрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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