Лавров рассказал, когда уйдет с должности главы МИД РФ

Лавров пообещал служить России до тех пор, пока страна в нем нуждается

10 декабря 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

В 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова в должность главы МИД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет оставаться на своей должности до тех пор, пока страна в нем нуждается. Об этом дипломат заявил во время онлайн-выступления на Дохийском форуме. «Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — сказал Лавров. Так он ответил на вопрос о дальнейшей работе в должности главы Министерства иностранных дел России. Обратившийся к дипломату журналист напомнил, что в 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост министра иностранных дел. Глава МИД отметил, что не понимает, почему ему задают подобный вопрос.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет оставаться на своей должности до тех пор, пока страна в нем нуждается. Об этом дипломат заявил во время онлайн-выступления на Дохийском форуме. «Служу своей стране столько, сколько она во мне нуждается», — сказал Лавров. Так он ответил на вопрос о дальнейшей работе в должности главы Министерства иностранных дел России. Обратившийся к дипломату журналист напомнил, что в 2024 году исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост министра иностранных дел. Глава МИД отметил, что не понимает, почему ему задают подобный вопрос.