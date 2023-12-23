Определился еще один соперник Путина на выборах в президенты

Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил о выдвижении на выборы-2024. По его словам, такое решение РОС принял на съезде в субботу.
«Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. <…> В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте — Анар Рамазанов. Решение состоялось», — поделился Сергей Бабурин, его слова приводит РИА Новости.
Выборы президента России состоятся в 2024 году. В них будет участвовать и нынешний глава РФ Владимир Путин. При этом лидер КПРФ Генадий Зюганов, который четыре раза баллотировался на пост президента, отказался участвовать в новых выборах, передает
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