Определился еще один соперник Путина на выборах в президенты

Партия РОС выдвинет кандидатом на выборы-2024 председателя Бабурина

23 декабря 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Сергей Бабурин прошел голосование в партии по выдвижению на выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил о выдвижении на выборы-2024. По его словам, такое решение РОС принял на съезде в субботу. «Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. <…> В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте — Анар Рамазанов. Решение состоялось», — поделился Сергей Бабурин, его слова приводит РИА Новости. Выборы президента России состоятся в 2024 году. В них будет участвовать и нынешний глава РФ Владимир Путин. При этом лидер КПРФ Генадий Зюганов, который четыре раза баллотировался на пост президента, отказался участвовать в новых выборах, передает МК.RU .

Председатель «Российского общенародного союза» (РОС) Сергей Бабурин сообщил о выдвижении на выборы-2024. По его словам, такое решение РОС принял на съезде в субботу. «Я предложил кандидатуру Анара Рамазанова. После этого съезд настоял на включении еще двух кандидатов: меня — Бабурина Сергея, а также Волкова Ивана из Екатеринбурга. <…> В тайном голосовании прошла кандидатура Бабурина, на втором месте — Анар Рамазанов. Решение состоялось», — поделился Сергей Бабурин, его слова приводит РИА Новости. Выборы президента России состоятся в 2024 году. В них будет участвовать и нынешний глава РФ Владимир Путин. При этом лидер КПРФ Генадий Зюганов, который четыре раза баллотировался на пост президента, отказался участвовать в новых выборах, передает МК.RU.