Генпрокурор Западной Вирджинии призвал признать Байдена профнепригодным

Генеральный прокурор Западной Вирджинии Патрик Морриси требует признать нынешнего американского главу Джо Байдена неспособным выполнять свои обязанности из-за когнитивных нарушений. Он написал официальное письмо вице-президенту США Камале Харрис.
«Я пишу, чтобы призвать вас воспользоваться вашими полномочиями <…> и объявить, что президент Байден не может осуществлять полномочия и исполнять обязанности своей должности», — говорится в письме Морриси. Его слова приводит
Морриси подчеркнул, что умственные отклонения могут привести к серьезным последствиям. Он привел примеры, где возраст и когнитивные нарушения Байдена проявлялись в общении с иностранными главами.
Ранее профессор университета Джона Хопкинса, хирург Марти Макари сообщил, что Джо Байден демонстрирует признаки возрастной деменции без надежды на лучшее. Президенту США Джо Байдену будет непросто переизбраться на пост главы Белого дома, передает RT.
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