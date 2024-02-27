Оперштаб Крыма опроверг информацию о плане «Перехват» из-за подозрительных лиц

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Сообщалось, что полиция Джанкоя ранее объявила о плане «Перехват», однако это фейк Фото:

Информация о том, что полиция Джанкоя (Крым) начала план «Перехват» не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по республике Крым. Ранее ряд источников сообщали о том, что в городе возле военного аэропорта была обнаружена подозрительная группа людей.

«Появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана „Перехват“ по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в оперштабе. Там призвали граждан доверять только официальным источникам.

В первой половине дня сообщалось, что офицеры заметили двух подозрительных человек на военном объекте Джанкоя. Отмечалось, что те якобы ходили с фонариками и осматривали территорию, а потом сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

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Информация о том, что полиция Джанкоя (Крым) начала план «Перехват» не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по республике Крым. Ранее ряд источников сообщали о том, что в городе возле военного аэропорта была обнаружена подозрительная группа людей. «Появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана „Перехват“ по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в оперштабе. Там призвали граждан доверять только официальным источникам. В первой половине дня сообщалось, что офицеры заметили двух подозрительных человек на военном объекте Джанкоя. Отмечалось, что те якобы ходили с фонариками и осматривали территорию, а потом сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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