Оперштаб Крыма опроверг информацию о плане «Перехват» из-за подозрительных лиц

27 февраля 2024 в 20:42 Размер текста - 17 +

Сообщалось, что полиция Джанкоя ранее объявила о плане «Перехват», однако это фейк Фото: Анна Майорова © URA.RU Информация о том, что полиция Джанкоя (Крым) начала план «Перехват» не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по республике Крым. Ранее ряд источников сообщали о том, что в городе возле военного аэропорта была обнаружена подозрительная группа людей. «Появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана „Перехват“ по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в оперштабе. Там призвали граждан доверять только официальным источникам. В первой половине дня сообщалось, что офицеры заметили двух подозрительных человек на военном объекте Джанкоя. Отмечалось, что те якобы ходили с фонариками и осматривали территорию, а потом сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.

Информация о том, что полиция Джанкоя (Крым) начала план «Перехват» не соответствует действительности. Об этом сообщает оперативный штаб по республике Крым. Ранее ряд источников сообщали о том, что в городе возле военного аэропорта была обнаружена подозрительная группа людей. «Появилась информация о проведении сотрудниками джанкойской полиции операции плана „Перехват“ по якобы полученной информации об обнаружении подозрительной группы людей. Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в оперштабе. Там призвали граждан доверять только официальным источникам. В первой половине дня сообщалось, что офицеры заметили двух подозрительных человек на военном объекте Джанкоя. Отмечалось, что те якобы ходили с фонариками и осматривали территорию, а потом сели в автомобиль и скрылись в неизвестном направлении.