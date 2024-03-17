Оппозиция выдала очереди на избирательных участках за границей за акции протеста

Очереди на избирательных участках за границей выдали за акции протеста
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Ереван. Выборы. Посольство России 17.03.2024, армения, выборы, ереван, очередь выборы
За границей россияне действительно выстроились в очереди на избирательные участки, однако это не является акцией протеста (архивный снимок) Фото:
новость из сюжета
Опровержение фейковой информации

В социальных сетях распространилась информация о том, что россияне за границей якобы устроили акции протеста против выборов президента. Однако эти данные являются ложными. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации.

В оппозиционных telegram-каналах появились публикации о том, что россияне в Китае, Армении и в Приднестровье устроили акции протеста против выборов президента России. Прикреплены к таким постам видео, на которых запечатлены большие очереди людей. Но эти данные являются фейком. «Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России. <…> Голосование на участке в посольстве проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Очередь из желающих проголосовать растянулась почти на 200 метров», — пишет РИА Новости про реальную ситуацию в Армении.

В посольстве РФ в Китае также сообщили о больших очередях на избирательные участки. У таких же пунктов в Приднестровье тоже есть очереди, это заметно на видео, опубликованном с места событий РИА Новости. Однако никаких волнений на роликах нет.

Также URA.RU ранее писало об очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Ни о каких акциях протеста в связи с этим также не сообщается.

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В социальных сетях распространилась информация о том, что россияне за границей якобы устроили акции протеста против выборов президента. Однако эти данные являются ложными. Об этом URA.RU стало известно во время совместного с «Лапша Медиа» проекта по проверке информации. В оппозиционных telegram-каналах появились публикации о том, что россияне в Китае, Армении и в Приднестровье устроили акции протеста против выборов президента России. Прикреплены к таким постам видео, на которых запечатлены большие очереди людей. Но эти данные являются фейком. «Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России. <…> Голосование на участке в посольстве проходит спокойно, никаких инцидентов не зафиксировано. Очередь из желающих проголосовать растянулась почти на 200 метров», — пишет РИА Новости про реальную ситуацию в Армении. В посольстве РФ в Китае также сообщили о больших очередях на избирательные участки. У таких же пунктов в Приднестровье тоже есть очереди, это заметно на видео, опубликованном с места событий РИА Новости. Однако никаких волнений на роликах нет. Также URA.RU ранее писало об очереди из россиян, желающих принять участие в выборах президента РФ в Тель-Авиве. Ни о каких акциях протеста в связи с этим также не сообщается.
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