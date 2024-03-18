В Румынии начали строить крупнейшую военную базу НАТО в Европе

18 марта 2024 в 12:23 Размер текста - 17 +

Румынская военная база НАТО строится на площади три тысячи гектар Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie В Румынии строят крупнейшую европейскую базу Североатлантического альянса, на которой разместят десять тысяч военных. Также в рамках проекта построят взлетно-посадочные полосы и ангары для военных самолетов. Об этом сообщает Euronews. «Объект строится на площади три тысячи гектар, там смогут разместить 10 тысяч военных. Стоимость строительства оценивается в 2,5 млрд евро», — передает издание . Отмечается, что объект строится на базе 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану, которая расположена в городе Констанце. В материале добавили, что в рамках проекта будут построены ангары для военных самолетов и взлетно-посадочные полосы. Также будут созданы магазины, школы, детские сады и больница. Ранее в Албании на Западных Балканах начала работать первая авиабаза НАТО. После реконструкции объект был запущен на военном аэродроме в городе Кучова. База будет выполнять функции тренировочной площадки, также на ней будут базироваться истребители, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Румынии строят крупнейшую европейскую базу Североатлантического альянса, на которой разместят десять тысяч военных. Также в рамках проекта построят взлетно-посадочные полосы и ангары для военных самолетов. Об этом сообщает Euronews. «Объект строится на площади три тысячи гектар, там смогут разместить 10 тысяч военных. Стоимость строительства оценивается в 2,5 млрд евро», — передает издание. Отмечается, что объект строится на базе 57-й авиабазы имени Михаила Когэлничану, которая расположена в городе Констанце. В материале добавили, что в рамках проекта будут построены ангары для военных самолетов и взлетно-посадочные полосы. Также будут созданы магазины, школы, детские сады и больница. Ранее в Албании на Западных Балканах начала работать первая авиабаза НАТО. После реконструкции объект был запущен на военном аэродроме в городе Кучова. База будет выполнять функции тренировочной площадки, также на ней будут базироваться истребители, пишет «Национальная служба новостей».