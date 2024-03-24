«Единая Россия» собирает деньги для пострадавших в теракте

24 марта 2024 в 12:31 Размер текста - 17 +

Партия «Единая Россия» организовала сбор средств для пострадавших, а также родственников погибших от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Представители российского бизнеса, с которыми мы общались вчера, готовы оказать помощь пострадавшим и погибшим. Многие наши депутаты, разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь», — рассказал Александр Сидякин. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Связь с людьми будет обеспечена региональными отделениями партии. Деньги пойдут на психологическую реабилитацию, лечение и другую помощь. Ранее о выплатах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, дети, которые остались без родителей из-за террористов будут получать деньги каждый месяц. По три миллиона получат родственники погибших, 500 тысяч — пострадавшие. По последним данным, от рук террористов погибли 133 человека. Пострадавших — 152. Спасатели больше суток разбирали завалы «Крокус Сити Холла». Теракт произошел 22 марта. Преступники после стрельбы и поджога здания попытались скрыться на Украине. Их остановили в Брянской области. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура.