«Единая Россия» собирает деньги для пострадавших в теракте

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V всероссийский съезд региональных операторов капитального ремонта. Пермь, сидякин александр
Александр Сидякин заявил, что «Единая Россия» поможет в сборе денег для жертв теракта Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Партия «Единая Россия» организовала сбор средств для пострадавших, а также родственников погибших от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин.

«Представители российского бизнеса, с которыми мы общались вчера, готовы оказать помощь пострадавшим и погибшим. Многие наши депутаты, разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь», — рассказал Александр Сидякин. Его слова приводит пресс-служба «Единой России».

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Связь с людьми будет обеспечена региональными отделениями партии. Деньги пойдут на психологическую реабилитацию, лечение и другую помощь.

Ранее о выплатах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, дети, которые остались без родителей из-за террористов будут получать деньги каждый месяц. По три миллиона получат родственники погибших, 500 тысяч — пострадавшие.

По последним данным, от рук террористов погибли 133 человека. Пострадавших — 152. Спасатели больше суток разбирали завалы «Крокус Сити Холла».

Теракт произошел 22 марта. Преступники после стрельбы и поджога здания попытались скрыться на Украине. Их остановили в Брянской области. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура.

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Партия «Единая Россия» организовала сбор средств для пострадавших, а также родственников погибших от теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал руководитель Центрального исполкома партии Александр Сидякин. «Представители российского бизнеса, с которыми мы общались вчера, готовы оказать помощь пострадавшим и погибшим. Многие наши депутаты, разных уровней, в том числе из регионов, тоже хотят помочь», — рассказал Александр Сидякин. Его слова приводит пресс-служба «Единой России». Связь с людьми будет обеспечена региональными отделениями партии. Деньги пойдут на психологическую реабилитацию, лечение и другую помощь. Ранее о выплатах рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По его словам, дети, которые остались без родителей из-за террористов будут получать деньги каждый месяц. По три миллиона получат родственники погибших, 500 тысяч — пострадавшие. По последним данным, от рук террористов погибли 133 человека. Пострадавших — 152. Спасатели больше суток разбирали завалы «Крокус Сити Холла». Теракт произошел 22 марта. Преступники после стрельбы и поджога здания попытались скрыться на Украине. Их остановили в Брянской области. Сегодня над ними состоится суд. 24 марта в России объявлен днем общенационального траура.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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