В Госдуме выступили против восстановления зала «Крокуса»

Депутат Госдумы Буцкая: вместо зала «Крокуса» нужно установить мемориал

24 марта 2024 в 23:45 Размер текста - 17 +

Татьяна Буцкая заявила, что на месте сгоревшего зала «Крокуса» необходимо установить мемориал Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила против восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл». Она заявила, что нельзя устраивать «танцы на костях». «Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Невозможно! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», — написала Буцкая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что на месте теракта необходимо установить мемориал. По словам депутата, он должен стать местом памяти и скорби для россиян. Ночью 24 марта на сайте российского холдинга Crocus Group, в здании которого в Подмосковье 22 марта произошел теракт, появилась информация, что концертный зал будет восстановлен, передает RT. «То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая выступила против восстановления концертного зала «Крокус Сити Холл». Она заявила, что нельзя устраивать «танцы на костях». «Считаю невозможным на месте трагедии снова строить концертный зал, где будут проводиться увеселительные мероприятия. Концерты, шоу, выступать комики. Невозможно! Танцы на костях устраивать безбожно, в этом месте болит душа», — написала Буцкая в своем telegram-канале. Она подчеркнула, что на месте теракта необходимо установить мемориал. По словам депутата, он должен стать местом памяти и скорби для россиян. Ночью 24 марта на сайте российского холдинга Crocus Group, в здании которого в Подмосковье 22 марта произошел теракт, появилась информация, что концертный зал будет восстановлен, передает RT. «То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в сообщении.