Путин решил повысить качество преподавания математики в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. Это позволит устранить дефицит учителей и повысить качество их подготовки.
«…Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах», — сказано в поручении. Планом, в частности, предусмотрено повышение качества подготовки учителей и устранение дефицита преподавателей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Полный текст поручения можно найти на
Президент поручил утвердить план до лета. Срок выполнения поручения — 1 июня 2024 года.
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