Путин решил повысить качество преподавания математики в России

26 марта 2024 в 22:23 Размер текста - 17 +

Путин обеспокоился качеством преподавания математики и естественно-научных предметов в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. Это позволит устранить дефицит учителей и повысить качество их подготовки. «…Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах», — сказано в поручении. Планом, в частности, предусмотрено повышение качества подготовки учителей и устранение дефицита преподавателей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Полный текст поручения можно найти на сайте Кремля . Президент поручил утвердить план до лета. Срок выполнения поручения — 1 июня 2024 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. Это позволит устранить дефицит учителей и повысить качество их подготовки. «…Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах», — сказано в поручении. Планом, в частности, предусмотрено повышение качества подготовки учителей и устранение дефицита преподавателей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Полный текст поручения можно найти на сайте Кремля. Президент поручил утвердить план до лета. Срок выполнения поручения — 1 июня 2024 года.