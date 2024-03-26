Путин решил повысить качество преподавания математики в России

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Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
Путин обеспокоился качеством преподавания математики и естественно-научных предметов в России Фото:

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. Это позволит устранить дефицит учителей и повысить качество их подготовки.

«…Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах», — сказано в поручении. Планом, в частности, предусмотрено повышение качества подготовки учителей и устранение дефицита преподавателей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Полный текст поручения можно найти на сайте Кремля.

Президент поручил утвердить план до лета. Срок выполнения поручения — 1 июня 2024 года.

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить комплексный план повышения качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах. Это позволит устранить дефицит учителей и повысить качество их подготовки. «…Утвердить комплексный план мероприятий по повышению качества преподавания математики и естественно-научных предметов в школах», — сказано в поручении. Планом, в частности, предусмотрено повышение качества подготовки учителей и устранение дефицита преподавателей в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях. Полный текст поручения можно найти на сайте Кремля. Президент поручил утвердить план до лета. Срок выполнения поручения — 1 июня 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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