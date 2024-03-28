Минпросвещения дало рекомендации, что делать детям при получении угроз. Скрин

29 марта 2024 в 00:56 Размер текста - 17 +

Министерство просвещения РФ сделало карточки с рекомендациями для детей и их родителей в случае, когда ребенок получает сообщения с угрозами или предложениями совершить теракт. Об этом сообщает министерство. «Минпросвещения выпустило рекомендации для детей и родителей, которые призваны обезопасить детей и подростков от влияния злоумышленников в сети интернет. Читайте наши карточки, поговорите с детьми, берегите себя и своих близких!» — говорится в сообщении. В качестве рекомендации для родителей сказано, чтобы не дать возможностей вовлечь вашего ребенка в противоправную деятельность стоит обращать на его изменение в поведение. Если что-то было замечено, то стоит быть спокойным и сразу же обратиться в полицию. После этого необходимо поговорить с ребенком и ни в коем случае не оставлять его одного. Детям же советуют при получении угроз не отвечать на сообщение, быть спокойным, не пересылать ни кому и обратиться за помощью к родителям. Если же поступила какая-то информация о возможном теракте, то тут же нужно рассказать обо всем учителю или родным. Ранее в соцсетях начали распространяться сообщения с угрозами терактов в крупных ТРК и школах Челябинска. Кроме того, местные жители стали получать сообщения от неизвестных с предложением совершить теракт, передает «Царьград». Отмечается, что люди из разных городов страны, в том числе из Петрозаводска, Новгорода и Нарьян-Мара, начали публиковать скриншоты почти идентичных сообщений, которые им приходят. Неизвестные спрашивают, знают ли жители о теракте в «Крокусе», а затем предлагают снабдить их необходимым, чтобы они «заминировали» ТЦ за деньги, передает RT.