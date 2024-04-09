Ученые выяснили, какие бактерии мешают лечить рак

10 апреля 2024 в 03:06 Размер текста - 17 +

Ученые пришли к выводам, изучив подробно каждый вид новообразований рака Фото: Илья Московец © URA.RU В Нидерландском институте рака сформировали каталог бактерий, которые находятся в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Соответствующее исследование обнародовал научный журнал Cell. «Специалисты были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию. Также ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток», — пишет журнал Cell. Авторы исследования подчеркнули, что своей работы они открыли двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Выводы ученых основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака. Ранее URA.RU рассказал, что стимулирует развитие рака молочной железы у женщин. Эксперты объяснили, каким образом снизить риск развития онкологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нидерландском институте рака сформировали каталог бактерий, которые находятся в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Соответствующее исследование обнародовал научный журнал Cell. «Специалисты были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию. Также ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток», — пишет журнал Cell. Авторы исследования подчеркнули, что своей работы они открыли двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Выводы ученых основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака. Ранее URA.RU рассказал, что стимулирует развитие рака молочной железы у женщин. Эксперты объяснили, каким образом снизить риск развития онкологии.