09 апреля 2024

Ученые выяснили, какие бактерии мешают лечить рак

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, диагностика, болезнь, микроскоп, исследование
Ученые пришли к выводам, изучив подробно каждый вид новообразований рака Фото:

В Нидерландском институте рака сформировали каталог бактерий, которые находятся в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Соответствующее исследование обнародовал научный журнал Cell.

«Специалисты были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию. Также ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток», — пишет журнал Cell.

Авторы исследования подчеркнули, что своей работы они открыли двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Выводы ученых основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака.

Ранее URA.RU рассказал, что стимулирует развитие рака молочной железы у женщин. Эксперты объяснили, каким образом снизить риск развития онкологии.

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В Нидерландском институте рака сформировали каталог бактерий, которые находятся в метастазах злокачественных опухолей. Оказалось, что разные микробы по-разному влияют на эффективность лечения. Соответствующее исследование обнародовал научный журнал Cell. «Специалисты были удивлены, обнаружив множество бактерий в метастазах вне кишечника. Например, пациенты с раком легких и фузобактериями в опухолях хуже реагировали на иммунотерапию. Также ученые нашли прямую связь между разнообразием бактериального сообщества и активностью соседствующих с ним опухолевых клеток», — пишет журнал Cell. Авторы исследования подчеркнули, что своей работы они открыли двери для изучения новых форм лечения, например, борьбы с бактериями, которые могут помочь при опухоли. Выводы ученых основаны на анализе более 4 тыс. новообразований 26 видов рака. Ранее URA.RU рассказал, что стимулирует развитие рака молочной железы у женщин. Эксперты объяснили, каким образом снизить риск развития онкологии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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