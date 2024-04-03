Онколог назвал главные причины рака молочной железы

Рак молочной железы считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Начальные стадии онкологии характеризуются небольшой опухолью в виде плотного узла. О том, что такое рак молочной железы, его симптомах и причинах возникновения — в материале URA.RU.
Что такое рак молочной железы, симптомы
Рак молочной железы — это одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, рассказал изданию «Ридус» хирург-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. Он развивается в результате деления и роста злокачественных клеток, которые истощают организм и отравляют его продуктами своей жизнедеятельности. Предраковым заболеванием является мастопатия в анамнезе (болезнь, характеризующаяся структурными изменениями, которые происходят в тканях молочных желез — прим. URA.RU).
Основные причины возникновения онкологии
Основными причинами возникновения рака молочной железы являются ожирение и плохая экология. Также рост числа случаев рака молочной железы — это косвенный признак увеличения средней продолжительности жизни, отметил Евстратов. «Чем старше человек, тем выше у него шансы заболеть онкологическим заболеванием. На риск возникновения онкологии влияют и ожирение с плохой экологией. Лишний вес повышает уровень эстрогена в организме, что может стимулировать рост опухолей молочной железы, а экология связана с воздействием канцерогенов, которые повреждают ДНК и повышают риск рака», — подчеркнул онколог.
Как снизить риск развития рака
После удаления опухоли рекомендуется проводить лучевую терапию, чтобы «выжечь» оставшиеся раковые клетки, пояснил Роман Евстратов. Например, у пациенток, которые проигнорировали терапию и сразу установили импланты после удаления груди, рикс рецидива будет выше. Онколог рекомендует женщинам ежегодно проходить скрининг молочных желез, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, а также вести активный образ жизни. Евстратов добавил, что рак груди на ранних стадиях эффективно поддается лечению.
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