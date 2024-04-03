Онколог назвал главные причины рака молочной железы

Онколог Евстратов: ожирение и экология стимулируют развитие рака молочной железы

04 апреля 2024 в 02:58 Размер текста - 17 +

Рак эффективно поддается лечению на ранних стадиях, отметил Роман Евстратов Фото: Анна Майорова © URA.RU Рак молочной железы считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Начальные стадии онкологии характеризуются небольшой опухолью в виде плотного узла. О том, что такое рак молочной железы, его симптомах и причинах возникновения — в материале URA.RU. Что такое рак молочной железы, симптомы Рак молочной железы — это одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, рассказал изданию «Ридус» хирург-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. Он развивается в результате деления и роста злокачественных клеток, которые истощают организм и отравляют его продуктами своей жизнедеятельности. Предраковым заболеванием является мастопатия в анамнезе (болезнь, характеризующаяся структурными изменениями, которые происходят в тканях молочных желез — прим. URA.RU). Основные причины возникновения онкологии Основными причинами возникновения рака молочной железы являются ожирение и плохая экология. Также рост числа случаев рака молочной железы — это косвенный признак увеличения средней продолжительности жизни, отметил Евстратов. «Чем старше человек, тем выше у него шансы заболеть онкологическим заболеванием. На риск возникновения онкологии влияют и ожирение с плохой экологией. Лишний вес повышает уровень эстрогена в организме, что может стимулировать рост опухолей молочной железы, а экология связана с воздействием канцерогенов, которые повреждают ДНК и повышают риск рака», — подчеркнул онколог. Новость по теме Какие продукты надо обязательно есть, чтобы защититься от рака Как снизить риск развития рака После удаления опухоли рекомендуется проводить лучевую терапию, чтобы «выжечь» оставшиеся раковые клетки, пояснил Роман Евстратов. Например, у пациенток, которые проигнорировали терапию и сразу установили импланты после удаления груди, рикс рецидива будет выше. Онколог рекомендует женщинам ежегодно проходить скрининг молочных желез, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, а также вести активный образ жизни. Евстратов добавил, что рак груди на ранних стадиях эффективно поддается лечению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рак молочной железы считается одним из самых распространенных онкологических заболеваний. Начальные стадии онкологии характеризуются небольшой опухолью в виде плотного узла. О том, что такое рак молочной железы, его симптомах и причинах возникновения — в материале URA.RU. Рак молочной железы — это одно из наиболее распространенных женских онкологических заболеваний, рассказал изданию «Ридус» хирург-онколог клиники «Евроонко» Роман Евстратов. Он развивается в результате деления и роста злокачественных клеток, которые истощают организм и отравляют его продуктами своей жизнедеятельности. Предраковым заболеванием является мастопатия в анамнезе (болезнь, характеризующаяся структурными изменениями, которые происходят в тканях молочных желез — прим. URA.RU). Основными причинами возникновения рака молочной железы являются ожирение и плохая экология. Также рост числа случаев рака молочной железы — это косвенный признак увеличения средней продолжительности жизни, отметил Евстратов. «Чем старше человек, тем выше у него шансы заболеть онкологическим заболеванием. На риск возникновения онкологии влияют и ожирение с плохой экологией. Лишний вес повышает уровень эстрогена в организме, что может стимулировать рост опухолей молочной железы, а экология связана с воздействием канцерогенов, которые повреждают ДНК и повышают риск рака», — подчеркнул онколог. После удаления опухоли рекомендуется проводить лучевую терапию, чтобы «выжечь» оставшиеся раковые клетки, пояснил Роман Евстратов. Например, у пациенток, которые проигнорировали терапию и сразу установили импланты после удаления груди, рикс рецидива будет выше. Онколог рекомендует женщинам ежегодно проходить скрининг молочных желез, отказаться от курения и чрезмерного потребления алкоголя, а также вести активный образ жизни. Евстратов добавил, что рак груди на ранних стадиях эффективно поддается лечению.