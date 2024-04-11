Минздрав раскрыл число пострадавших от наводнения в Оренбуржье

Помощник министра Кузнецов: от наводнения в Оренбуржье пострадало 260 человек

11 апреля 2024 в 22:01 Размер текста - 17 +

От паводков в Оренбургской области пострадало около 260 человек Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Наводнение в Оренбургской области из-за прорыва дамбы Около 260 человек пострадало от паводков в Оренбургской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них», — заявил Кузнецов журналистам. Среди тех, кто на стационарном лечении находятся четверо детей. Он отметил, что остальные получили помощь от врачей амбулаторно. Информацию об этом сообщил ТАСС. Ранее прошло совещание по паводкам в РФ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады глав регионов, пострадавших от наводнений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около 260 человек пострадало от паводков в Оренбургской области. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. «За медицинской помощью в связи с последствиями паводка обратились 259 человек. На стационарном лечении находятся 14 из них», — заявил Кузнецов журналистам. Среди тех, кто на стационарном лечении находятся четверо детей. Он отметил, что остальные получили помощь от врачей амбулаторно. Информацию об этом сообщил ТАСС. Ранее прошло совещание по паводкам в РФ. Президент России Владимир Путин заслушал доклады глав регионов, пострадавших от наводнений.