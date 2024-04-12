Армия и оружие В Минобороны рассказали о жестком ответе на удары Украины по территории РФ ВС РФ с 6 апреля нанесли 47 групповых ударов по объектам на Украине 12 апреля 2024 в 17:34 Размер текста - 17 + ВС РФ ударили по ТЭК Украины Фото: официальный сайт Министерства обороны РФ В ответ на действия Киева, направленные на причинение ущерба российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ. «С 6 по 12 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сообщает Минобороны. Целями ударов стали объекты украинского ТЭК и военно-промышленного комплекса (ВПК), а также пункты временной дислокации сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников. Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ответ на действия Киева, направленные на причинение ущерба российским объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК), российские военные нанесли один массированный и 47 групповых ударов по объектам на Украине. Об этом сообщило Минобороны РФ. «С 6 по 12 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России нанесен один массированный и 47 групповых ударов высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов Украины», — сообщает Минобороны. Целями ударов стали объекты украинского ТЭК и военно-промышленного комплекса (ВПК), а также пункты временной дислокации сил спецопераций ВСУ и иностранных наемников. Ранее украинские СМИ сообщали, что Трипольская ТЭС под Киевом полностью уничтожена, передает RT. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявлял об ударе в Киевской области. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям