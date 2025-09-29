Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом завершить украинский конфликт и начать переговоры, заявив, что Москва не победит. Его слова передает издание Sky News.
«Вот наше послание Москве из Ливерпуля: президент Путин, вы не победите. <…> Достаточно переговоров. Согласитесь на мир», — заявил британский министр. Он также напомнил о крупнейшем объеме военной помощи Лондона Киеву в 2025 году.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что пауза в урегулировании возникла из-за нежелания Киева продолжать диалог. 21 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Украину в саботаже усилий Трампа по миру. Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности России вести диалог. Он отмечал, что РФ необходим мир, который обеспечит спокойствие и стабильное развитие на долгосрочную перспективу.
