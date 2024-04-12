В мире Украина Постпред РФ при ООН Небензя сделал неожиданное заявление по миру на Украине Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для своего суверенитета 12 апреля 2024 в 19:40 Размер текста - 17 + Украина все еще может сохранить свой суверенитет, заявил Небензя Фото: Пресс-служба Соведа Федерации Если Украина выразит желание, она может достичь мира, не отказываясь от своей независимости и государственного суверенитета. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. «Украина, если захочет, может добиться мира без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Если Украина выразит желание, она может достичь мира, не отказываясь от своей независимости и государственного суверенитета. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. «Украина, если захочет, может добиться мира без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям