Постпред РФ при ООН Небензя сделал неожиданное заявление по миру на Украине

Украина все еще может сохранить свой суверенитет, заявил Небензя
Если Украина выразит желание, она может достичь мира, не отказываясь от своей независимости и государственного суверенитета. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«Украина, если захочет, может добиться мира без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
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