Постпред РФ при ООН Небензя сделал неожиданное заявление по миру на Украине

Небензя: Украина может добиться мира без ущерба для своего суверенитета
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Небензя, Антониу Гутерриш. stock , Небензя Василий,  stock
Украина все еще может сохранить свой суверенитет, заявил Небензя Фото:

Если Украина выразит желание, она может достичь мира, не отказываясь от своей независимости и государственного суверенитета. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.

«Украина, если захочет, может добиться мира без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

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Если Украина выразит желание, она может достичь мира, не отказываясь от своей независимости и государственного суверенитета. Об этом сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза. «Украина, если захочет, может добиться мира без ущерба для своего суверенитета и государственности», — заявил Небензя. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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