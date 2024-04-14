Медведев объяснил ключевую разницу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Медведев обвинил США в двойных стандартах в конфликтах на Украине и Израиле

14 апреля 2024 в 13:56 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев сообщил, что США все равно на потери в конфликте на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Вашингтон стремится избежать крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке и сохранить баланс, в то время как ситуация на Украине рассматривается иначе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность <…> А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», — написал Медведев в своем telegram-канале . По его словам, для Вашингтона ситуация на Украине является полем для «инвестиций», в отличие от более осторожной позиции на Ближнем Востоке. Иран устроил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон стремится избежать крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке и сохранить баланс, в то время как ситуация на Украине рассматривается иначе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность <…> А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, для Вашингтона ситуация на Украине является полем для «инвестиций», в отличие от более осторожной позиции на Ближнем Востоке. Иран устроил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов.