Медведев объяснил ключевую разницу конфликтов на Украине и Ближнем Востоке

Вашингтон стремится избежать крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке и сохранить баланс, в то время как ситуация на Украине рассматривается иначе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность <…> А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, для Вашингтона ситуация на Украине является полем для «инвестиций», в отличие от более осторожной позиции на Ближнем Востоке.
Иран устроил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов.
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Вашингтон стремится избежать крупномасштабного конфликта на Ближнем Востоке и сохранить баланс, в то время как ситуация на Украине рассматривается иначе. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Америка не хочет на Ближнем Востоке большой войны. И пытается держать баланс и проявлять сдержанность <…> А гибель людей у нас им безразлична. Чем больше, тем лучше. Со всех сторон», — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, для Вашингтона ситуация на Украине является полем для «инвестиций», в отличие от более осторожной позиции на Ближнем Востоке. Иран устроил атаку беспилотниками по Израилю 14 апреля. По словам американских чиновников, Иран выпустил 185 дронов и 36 ракет. Первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский заявил, что Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за ударов.