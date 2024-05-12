В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

12 мая 2024 в 15:04 Размер текста - 17 +

Из-за паводка в Омске введен режим ЧС Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году Из-за паводка в Омской области введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Виталия Хоценко. «По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Режим ЧС введен из-за затоплений в Тарском и Тевризском районах региона. Ранее из-за паводков на трассе Тюмень — Омск были образованны километровые пробки. Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге состоится после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года (1 148 см), сообщил глава Тюменской области Александр Моор. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за паводка в Омской области введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Виталия Хоценко. «По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Режим ЧС введен из-за затоплений в Тарском и Тевризском районах региона. Ранее из-за паводков на трассе Тюмень — Омск были образованны километровые пробки. Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге состоится после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года (1 148 см), сообщил глава Тюменской области Александр Моор.