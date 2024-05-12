В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

Из-за паводка в Омской области введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Виталия Хоценко.
«По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Режим ЧС введен из-за затоплений в Тарском и Тевризском районах региона.
Ранее из-за паводков на трассе Тюмень — Омск были образованны километровые пробки. Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге состоится после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года (1 148 см), сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
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