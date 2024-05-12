В Омской области ввели режим ЧС из-за паводка

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Паводок в селе Клепиково. Ишимский район , половодье, паводок, наводнение, потоп, разлив
Из-за паводка в Омске введен режим ЧС Фото:
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Из-за паводка в Омской области введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Виталия Хоценко.

«По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Режим ЧС введен из-за затоплений в Тарском и Тевризском районах региона.

Ранее из-за паводков на трассе Тюмень — Омск были образованны километровые пробки. Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге состоится после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года (1 148 см), сообщил глава Тюменской области Александр Моор.

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Из-за паводка в Омской области введен режим ЧС. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона Виталия Хоценко. «По итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям решением губернатора было принято решение об установлении регионального уровня реагирования на чрезвычайную ситуацию, связанную с затоплением населенных пунктов Омской области», — сообщили в пресс-службе РИА Новости. Режим ЧС введен из-за затоплений в Тарском и Тевризском районах региона. Ранее из-за паводков на трассе Тюмень — Омск были образованны километровые пробки. Демонтаж защитных сооружений на федеральной автодороге состоится после того, как уровень воды в реке Ишим у селя Абатское опустится ниже отметки 2017 года (1 148 см), сообщил глава Тюменской области Александр Моор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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