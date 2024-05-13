Госдеп: ВС РФ предпринимает шаги по продвижению на Харьков

14 мая 2024 в 01:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ может попытаться продвинуться в Харьковской области, считает Ведант Пател Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон предполагает, что Россия может предпринять действия для продвижения в направлении Харькова, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател. «Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги», — отметил Пател на брифинге.Тем не менее, Пател добавил, что Соединенные Штаты не ожидают крупных успехов от этих действий. На фоне этих заявлений, Минобороны РФ 11 мая сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские войска заняли оборонительные позиции на харьковском направлении, однако под давлением российских сил они вынуждены отступать. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вашингтон предполагает, что Россия может предпринять действия для продвижения в направлении Харькова, заявил представитель Госдепартамента США Ведант Пател. «Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги», — отметил Пател на брифинге.Тем не менее, Пател добавил, что Соединенные Штаты не ожидают крупных успехов от этих действий. На фоне этих заявлений, Минобороны РФ 11 мая сообщило об освобождении нескольких населенных пунктов в Харьковской области. В свою очередь, глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что украинские войска заняли оборонительные позиции на харьковском направлении, однако под давлением российских сил они вынуждены отступать.