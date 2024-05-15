За повторную продажу сигарет подросткам хотят ввести уголовное наказание

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Клипарт 7. Нижневартовск, дым, табак, курение, сигареты, курит, затяжка
Также за продажу сигарет подросткам могут взымать штраф от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей до Фото:

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу сигарет подросткам. Инициативу выдвинули вице-спикер Госдумы Петр Толстой и главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и другие депутаты.

«Законопроект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем подготовили… Изменения предлагается внести в ст. 151 УК», — сообщают «Ведомости», ознакомившись с текстом инициативы.

По мнению авторов законопроекта, текущие меры не решают проблему курения среди подростков и продажи им сигарет. В связи с этим предлагается ввести штрафы от 50 000 до 80 000 рублей или размер заработной платы за период до полугода за неоднократные нарушения, а также исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

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В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу сигарет подросткам. Инициативу выдвинули вице-спикер Госдумы Петр Толстой и главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и другие депутаты. «Законопроект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем подготовили… Изменения предлагается внести в ст. 151 УК», — сообщают «Ведомости», ознакомившись с текстом инициативы. По мнению авторов законопроекта, текущие меры не решают проблему курения среди подростков и продажи им сигарет. В связи с этим предлагается ввести штрафы от 50 000 до 80 000 рублей или размер заработной платы за период до полугода за неоднократные нарушения, а также исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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