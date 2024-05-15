За повторную продажу сигарет подросткам хотят ввести уголовное наказание

15 мая 2024 в 04:44 Размер текста - 17 +

Также за продажу сигарет подросткам могут взымать штраф от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей до Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу сигарет подросткам. Инициативу выдвинули вице-спикер Госдумы Петр Толстой и главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и другие депутаты. «Законопроект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем подготовили… Изменения предлагается внести в ст. 151 УК», — сообщают «Ведомости», ознакомившись с текстом инициативы. По мнению авторов законопроекта, текущие меры не решают проблему курения среди подростков и продажи им сигарет. В связи с этим предлагается ввести штрафы от 50 000 до 80 000 рублей или размер заработной платы за период до полугода за неоднократные нарушения, а также исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за повторную продажу сигарет подросткам. Инициативу выдвинули вице-спикер Госдумы Петр Толстой и главы комитетов по молодежной политике, охране здоровья, экономической политике Артем Метелев, Бадма Башанкаев, Максим Топилин и другие депутаты. «Законопроект об ужесточении ответственности за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотиновой продукции по аналогии с алкоголем подготовили… Изменения предлагается внести в ст. 151 УК», — сообщают «Ведомости», ознакомившись с текстом инициативы. По мнению авторов законопроекта, текущие меры не решают проблему курения среди подростков и продажи им сигарет. В связи с этим предлагается ввести штрафы от 50 000 до 80 000 рублей или размер заработной платы за период до полугода за неоднократные нарушения, а также исправительные работы на срок до одного года с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.