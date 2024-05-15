ГУР Украины взяло на себя ответственность за удары по топливной базе в Ростове

«РБК-Украина»: ГУР атаковала топливную базу в Ростовской области
© Служба новостей «URA.RU»
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По заявление источник украинских СМИ, ГУР Украины причастно в атаке на Ростовскую область
По заявление источник украинских СМИ, ГУР Украины причастно в атаке на Ростовскую область Фото:

Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о своей причастности к атаке по складу горючего в Ростове. Об этом сообщают украинские СМИ.

“Атака представляет собой плановую операцию ГУР. На топливной базе идет пожар”, – заявили источники “РБК-Украины”.

Утром 15 мая армия Украины нанесла удар по топливной базе в Ростовской области. Очевидцы слышали два взрыва. По словам главы региона Василия Голубева, пожара не было. Пострадавших также нет. Он добавил, что объект пытались атаковать два беспилотника.

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Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о своей причастности к атаке по складу горючего в Ростове. Об этом сообщают украинские СМИ. “Атака представляет собой плановую операцию ГУР. На топливной базе идет пожар”, – заявили источники “РБК-Украины”. Утром 15 мая армия Украины нанесла удар по топливной базе в Ростовской области. Очевидцы слышали два взрыва. По словам главы региона Василия Голубева, пожара не было. Пострадавших также нет. Он добавил, что объект пытались атаковать два беспилотника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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