ГУР Украины взяло на себя ответственность за удары по топливной базе в Ростове

По заявление источник украинских СМИ, ГУР Украины причастно в атаке на Ростовскую область
Главное управление разведки (ГУР) Украины заявило о своей причастности к атаке по складу горючего в Ростове. Об этом сообщают украинские СМИ.
“Атака представляет собой плановую операцию ГУР. На топливной базе идет пожар”, – заявили источники “РБК-Украины”.
Утром 15 мая армия Украины нанесла удар по топливной базе в Ростовской области. Очевидцы слышали два взрыва. По словам главы региона Василия Голубева, пожара не было. Пострадавших также нет. Он добавил, что объект пытались атаковать два беспилотника.
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