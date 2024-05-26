В центре Киева произошла массовая драка

26 мая 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

На Крещатике в центре Киева по неизвестной причине произошла массовая драка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В центре Киева на улице Крещатик произошла массовая драка. Об этом сообщило издание «Страна». Появилось видео ЧП. «Потасовка с участием молодых людей произошла на главной столичной улице Крещатике», — пишет «Страна». На опубликованном изданием видео видно большое скопление людей, а также драку между мужчинами. Причина конфликта не указана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В центре Киева на улице Крещатик произошла массовая драка. Об этом сообщило издание «Страна». Появилось видео ЧП. «Потасовка с участием молодых людей произошла на главной столичной улице Крещатике», — пишет «Страна». На опубликованном изданием видео видно большое скопление людей, а также драку между мужчинами. Причина конфликта не указана.