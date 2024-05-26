В центре Киева произошла массовая драка

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Пикет болотников за свободу узников и свободу Украины. Екатеринбург, флаг украины
На Крещатике в центре Киева по неизвестной причине произошла массовая драка Фото:

В центре Киева на улице Крещатик произошла массовая драка. Об этом сообщило издание «Страна». Появилось видео ЧП.

«Потасовка с участием молодых людей произошла на главной столичной улице Крещатике», — пишет «Страна». На опубликованном изданием видео видно большое скопление людей, а также драку между мужчинами. Причина конфликта не указана.

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В центре Киева на улице Крещатик произошла массовая драка. Об этом сообщило издание «Страна». Появилось видео ЧП. «Потасовка с участием молодых людей произошла на главной столичной улице Крещатике», — пишет «Страна». На опубликованном изданием видео видно большое скопление людей, а также драку между мужчинами. Причина конфликта не указана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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