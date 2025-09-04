Bild: 16 кандидатов от разных партий умерли перед выборами на западе ФРГ

В Германии за несколько недель до выборов скончалось 16 кандидатов
В Германии за несколько недель до выборов скончалось 16 кандидатов

В Северном Рейне — Вестфалии за несколько недель до выборов в местные органы самоуправления скончались 16 кандидатов от разных партий. Об этом сообщает глава избирательной комиссии региона Монику Виссман.

«На данный момент известно о 16 случаях смерти кандидатов. Из них семеро представляли партию „Альтернатива для Германии“, остальные — другие политические силы», — приводит слова Виссмана газета Bild.

Кроме того, подчеркивается, что после первых сообщений о смерти кандидатов начали распространяться слухи о возможном криминальном характере происшествий, но эти предположения не подтвердились. Представитель местного отделения Кай Готтшальк в эфире телеканала Welt подтвердил, что у части умерших кандидатов были хронические заболевания.

