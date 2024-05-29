В Кремле объяснили, будет ли Игорь Левитин участвовать в работе Госсовета

Левитин будет присутствовать на мероприятии Госсовета 29 мая
Советник президента России Игорь Левитин будет продолжать участие в работе Госсовета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
«Левитин будет продолжать участвовать. Он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же был он секретарем. Это много функций связанных с работой этого органа», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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