В Кремле объяснили, будет ли Игорь Левитин участвовать в работе Госсовета

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Пресс-подход с Игорем Левитиным. Челябинск, левитин игорь
Левитин будет присутствовать на мероприятии Госсовета 29 мая Фото:

Советник президента России Игорь Левитин будет продолжать участие в работе Госсовета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«Левитин будет продолжать участвовать. Он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же был он секретарем. Это много функций связанных с работой этого органа», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

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Советник президента России Игорь Левитин будет продолжать участие в работе Госсовета. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «Левитин будет продолжать участвовать. Он сегодня будет присутствовать на мероприятии. Раньше же был он секретарем. Это много функций связанных с работой этого органа», — рассказал Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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