Медведев жестко высмеял Клуни за идею охоты на российских журналистов

Медведев: российские журналисты найдут Клуни первыми
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Дмитрий Медведев высмеял идею американского актера по отслеживанию российских журналистов
Дмитрий Медведев высмеял идею американского актера по отслеживанию российских журналистов Фото:

Российские журналисты смогут найти актера Джорджа Клуни раньше, чем он начнет использовать свой фонд для выслеживания и преследования их по всему миру. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в соцсети X в ответ на заявление сотрудницы фонда Клуни, о том, что организация хочет добиться уголовного суда и арестов находящихся за рубежом журналистов из РФ.

«Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал Медведев. Также он отметил высокую квалификацию российских журналистов. 

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков навал команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России безумцами. Он предложил журналистам страны запросить аргументацию подобных высказываний со стороны фонда.

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Российские журналисты смогут найти актера Джорджа Клуни раньше, чем он начнет использовать свой фонд для выслеживания и преследования их по всему миру. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в публикации в соцсети X в ответ на заявление сотрудницы фонда Клуни, о том, что организация хочет добиться уголовного суда и арестов находящихся за рубежом журналистов из РФ. «Один посредственный актер по имени Джордж Клуни решил использовать свой фонд для преследования российских журналистов по всему миру. Но эта попытка провалится: наши профессиональные журналисты первыми его найдут», — написал Медведев. Также он отметил высокую квалификацию российских журналистов.  Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков навал команду Фонда Клуни за идею ареста журналистов России безумцами. Он предложил журналистам страны запросить аргументацию подобных высказываний со стороны фонда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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