Путин поздравил с победой на выборах нового президента Мексики Шейнбаум

03 июня 2024 в 19:03 Размер текста - 17 +

Правящая партия Morena уже объявила победителем президентских выборов Клаудию Шейнбаум Фото: Mario Guzman/EPA/TASS Президент России Владимир Путин поздравил победившую на выборах президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Он назвал страну традиционно дружественной России. «Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил Путин. Его цитата опубликована в официальном telegram-канале Кремля. Он подчеркнул, что Мексика всегда была дружественным партнером России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин поздравил победившую на выборах президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Он назвал страну традиционно дружественной России. «Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил Путин. Его цитата опубликована в официальном telegram-канале Кремля. Он подчеркнул, что Мексика всегда была дружественным партнером России.