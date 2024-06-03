Путин поздравил с победой на выборах нового президента Мексики Шейнбаум

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Правящая партия Morena уже объявила победителем президентских выборов Клаудию Шейнбаум Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил победившую на выборах президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Он назвал страну традиционно дружественной России.

«Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил Путин. Его цитата опубликована в официальном telegram-канале Кремля. Он подчеркнул, что Мексика всегда была дружественным партнером России.

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Президент России Владимир Путин поздравил победившую на выборах президента Мексики Клаудию Шейнбаум. Он назвал страну традиционно дружественной России. «Рассчитываем, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного сотрудничества между нашими странами», — отметил Путин. Его цитата опубликована в официальном telegram-канале Кремля. Он подчеркнул, что Мексика всегда была дружественным партнером России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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