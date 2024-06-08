Мать пропавших в свердловском лесу детей сама дважды терялась во время поисков

08 июня 2024 в 12:32 Размер текста - 17 +

Женщина вместе со всеми четыре дня искала сына и дочь Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В свердловском лесу пропали дети из Тюмени Мама тюменских брата и сестры Альфия, которых нашли на пятые сутки в Свердловской области, сама дважды терялась во время в лесу поисков. Об этом URA RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Сначала женщина потерялась одна. Она была на местности, где лесорубы, предположительно, видели ее детей. Ходила кругами по лесу, звала, кричала и заблудилась. Потом услышала звук трактора, пошла на него и вышла к машинам поисковиков», — рассказал собеседник агентства. Второй раз Альфия потерялась уже в компании сотрудницы полиции. Они шли по лесу, матери стало плохо, и обе женщины заблудились. Сотрудник полиции звонила мужу и начальнику, но телефонная связь пропадала. «Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали — плутали, потом заметили свежие следы от машин, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, и там их уже нашли», — добавил источник. 12-летний брат и его 10-летняя сестра приехали в Свердловскую область из Тюмени на дачу. Вместе с дедушкой они пошли в лес и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и яйцами птиц, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мама тюменских брата и сестры Альфия, которых нашли на пятые сутки в Свердловской области, сама дважды терялась во время в лесу поисков. Об этом URA RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Сначала женщина потерялась одна. Она была на местности, где лесорубы, предположительно, видели ее детей. Ходила кругами по лесу, звала, кричала и заблудилась. Потом услышала звук трактора, пошла на него и вышла к машинам поисковиков», — рассказал собеседник агентства. Второй раз Альфия потерялась уже в компании сотрудницы полиции. Они шли по лесу, матери стало плохо, и обе женщины заблудились. Сотрудник полиции звонила мужу и начальнику, но телефонная связь пропадала. «Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали — плутали, потом заметили свежие следы от машин, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, и там их уже нашли», — добавил источник. 12-летний брат и его 10-летняя сестра приехали в Свердловскую область из Тюмени на дачу. Вместе с дедушкой они пошли в лес и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и яйцами птиц, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками.