08 июня 2024

Мать пропавших в свердловском лесу детей сама дважды терялась во время поисков

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Поиски детей. Липчинское , поиски пропавших людей, поиски детей
Женщина вместе со всеми четыре дня искала сына и дочь Фото:
новость из сюжета
В свердловском лесу пропали дети из Тюмени

Мама тюменских брата и сестры Альфия, которых нашли на пятые сутки в Свердловской области, сама дважды терялась во время в лесу поисков. Об этом URA RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции.

«Сначала женщина потерялась одна. Она была на местности, где лесорубы, предположительно, видели ее детей. Ходила кругами по лесу, звала, кричала и заблудилась. Потом услышала звук трактора, пошла на него и вышла к машинам поисковиков», — рассказал собеседник агентства.

Второй раз Альфия потерялась уже в компании сотрудницы полиции. Они шли по лесу, матери стало плохо, и обе женщины заблудились. Сотрудник полиции звонила мужу и начальнику, но телефонная связь пропадала.

«Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали — плутали, потом заметили свежие следы от машин, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, и там их уже нашли», — добавил источник.

12-летний брат и его 10-летняя сестра приехали в Свердловскую область из Тюмени на дачу. Вместе с дедушкой они пошли в лес и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и яйцами птиц, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками.

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Мама тюменских брата и сестры Альфия, которых нашли на пятые сутки в Свердловской области, сама дважды терялась во время в лесу поисков. Об этом URA RU рассказал источник, близкий к поисково-спасательной операции. «Сначала женщина потерялась одна. Она была на местности, где лесорубы, предположительно, видели ее детей. Ходила кругами по лесу, звала, кричала и заблудилась. Потом услышала звук трактора, пошла на него и вышла к машинам поисковиков», — рассказал собеседник агентства. Второй раз Альфия потерялась уже в компании сотрудницы полиции. Они шли по лесу, матери стало плохо, и обе женщины заблудились. Сотрудник полиции звонила мужу и начальнику, но телефонная связь пропадала. «Они видели и самолеты, и вертолеты. Плутали — плутали, потом заметили свежие следы от машин, пошли по ним, но в лесу следы пропали. Стали ориентироваться на царапины, сломанные ветки и так вышли из леса, но совсем с другой стороны. Дошли до трассы, и там их уже нашли», — добавил источник. 12-летний брат и его 10-летняя сестра приехали в Свердловскую область из Тюмени на дачу. Вместе с дедушкой они пошли в лес и заблудились. Их искали 600 человек и на пятые сутки нашли. Сейчас дети в больнице, их жизни ничего не угрожает. Они рассказали, что питались травой и яйцами птиц, пили дождевую воду и росу, а согревались в обнимку со своими собаками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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